Gf Vip 7 concorrenti spoilerati: ci saranno anche loro

Alfonso Signorini continua con gli indizi spoiler su chi sono i concorrenti del Gf Vip 7 che torna a settembre con Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Il Gf Vip 7 ancora senza ufficialità si rivela scoppiettante grazie agli indizi socio di Signorini. Il conduttore del reality spoilera solo a metà chi sono i concorrenti, così il toto nomi già impazza sui social e in rete con una percentuale alta di hype attorno a dei vipponi in particolare: Antonino Spinalbanese, ex compagno di Belen Rodriguez, papà di Luna e Rita dalla Chiesa che sarebbe davvero un gran colpo come Katia Ricciarelli lo scorso anno.



Ad infiammare le anticipazioni sui concorrenti del Grande Fratello Vip 7 l’ultimo indizio di Signorini con un’interpretazione che divide. In un post Instragram il direttore di Chi ha pubblicato uno smalto rosso di Chanel dicendo che una concorrente del Gf Vip 7 lo ha dimenticato in taxi, di chi si tratta. La gran parte dei follower ha pensato subito a lei: Pamela Prati. Ricorderete tutti quando l’ex prima donna del Bagaglino lasciò in maniera polemica il reality chiedendo fuori la porta rossa un taxi per tornare a casa.

La prassi era stata squalificata dal grande fratello perché aveva violato diverse volte le regole imposte dal reality tra cui l’utilizzo costante del microfono e il rispetto degli orari di convocazione in confessionale. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto però un altro nome diverso da quello di Pamela. Ha citato Elenoire Ferruzzi come nuova concorrente del Gf Vip 7, nota attrice, cantante e icona gay come si è definita anni fa a Ciao Darwin.



Altri due aspiranti partecipanti al reality potrebbero essere Giovanni Ciacci e Giancarlo Magalli, non confermato nei palinsesti Rai. La lista dei papabili gieffini già noti è arricchita di nomi interessanti tra cui Leonardo Tumiotto, nuotatore, Charlie Gnocchi, fratello i Gene, Manuela Arcuri, Federico Fashion Style e Antonio Razzi.