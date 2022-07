Ivano Monzani chi è lo steward concerto Love MI perché è virale

Ivano Monzani è lo steward del concerto Love MI che appare basito nel video virale su TikTok da oltre 4 milioni di visualizzazioni

Ivano Monzani apparso anche accanto a Fedez è ufficialmente una star del web. E’ lui lo steward del concerto Love MI che appare perplesso in un video virale su TikTok che sfiora i 5 milioni di visualizzazioni. L’addetto alla sicurezza nella breve clip social fa un’espressione basita mentre sul palco sono in corso le prove tecniche di Paky che sta cantando la canzone Blauer. La frase della canzone che ha fatto diventare meme Ivano è nel dettaglio “figlio di putt*** non finocchio, dice sono vero no pinocchio”. La popolarità dello steward del concerto organizzato in Piazza Duomo è schizzata alle stelle fino ad apparire accanto a Fedez dove si complimenta con il cantante definendolo “tanta roba”.

Su Instagram Ivano Monzani è stato travolto da numerosi commenti di approvazione per la sua faccia durante l’esibizione di Paky “sei un grande”, “numero uno”, “eroe nazionale”, “l’uomo più famoso d’Italia” sono tra i commenti più frequenti. Non può che salire la curiosità su chi è lo steward del concerto Love MI virale su TikTok, quanti anni ha e se ha figli.

Ivano Monzani chi è steward concerto Love MI

Ivano Monzani è di origini lombarde. E’ nato a Novate Milanese e vive attualmente a Cornaredo. Non conosciamo la data di nascita ufficiale dello steward ma ad intuizione avrà circa 50 anni di età. Ha frequentato l’istituto odontotecnico, infatti di professione, prima di diventare addetto alla sicurezza dei concerti, ha lavorato in un laboratorio odontotecnico. Ha una figlia di nome Alice e due grandi passioni: il calcio e la musica.

E in particolare il rock. Sui social ha condivido alcuni brani di questo genere, in particolare dei Whitesnake e Ozzy Osbourne ma anche dei Depeche Mode. Dati i gusti musicali espressi, si capisce perché Ivano Monzani ha fatto quell’espressione mentre era addetto alla sicurezza al concerto Love MI diventando virale.