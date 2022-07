Con chi è fidanzata Millie Bobby Brown: è figlio di rockstar

La vita sentimentale di Millie Bobby Brown è sempre stata al centro di molte attenzioni. Chi è il fidanzato di Eleven di Stranger Things?

Millie Bobby Brown è una delle attrici più famose e amate della TV americana. I fan l’hanno vista crescere sul set di Stranger Things e ora si chiedono se sia fidanzata o meno. La risposta è sì. È stata proprio lei ad annunciare la cosa in maniera ufficiale, così da poter gestire il tutto e non essere una barca in balia delle onde nella tempesta dei media.

La relazione è pubblica e vissuta serenamente da tempo alla luce del sole, il che vuol dire sotto i riflettori, le telecamere e le fotocamere. I due condividono serenamente i red carpet, mostrandosi come una delle coppie più belle del momento.

Mille Bobby Brown fidanzato

Tutto il mondo conosce Millie Bobby Brown, divenuta una star grazie al ruolo di Eleven in Stranger Things su Netflix. Con quattro stagioni all’attivo, la sua vita è cambiata radicalmente e da allora ha preso parte a svariati film, divenendo anche una produttrice. Dall’estate 2021 è impegnata in una relazione. Si è mostrata in molti scatti relativi a svariati eventi in compagnia di un bel ragazzo biondo. Il suo nome è Jacob Bongiovi. Un cognome di certo non nuovo agli amanti della musica rock. Il 20enne americano è infatti il figlio del cantante Jon Bongiovi, avuto dalla moglie Dorothea Hurley.

Nato a maggio 2022, è più grande di Millie di due anni. Prima di diventare una vera e propria coppia, i due si sono frequentati come amici. Una vicinanza che ben presto li ha spinti a rendersi conto di come vi fosse dell’altro, fino all’annuncio ufficiale su Instagram con una foto scattata durante una gita romantica a Londra. Sogna di diventare un attore di successo ma, ad oggi, non ha ancora avuto la sua chance per brillare.

Cosa fa per vivere, oltre a essere il figlio di Bongiovi? Jake, come lo chiamano tutti, si definisce un attore sulla propria pagina Instagram ufficiale, pur non avendo ruoli all’attivo. Studia presso la Syracuse University di New York e fa parte della squadra di footbal del college. È il terzo figlio della coppia. La primogenita è Stephanie, 28 anni, il secondogenito è Jesse, 26 anni e il più piccolo di casa è Romeo, di 17 anni.