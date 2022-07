Stranger Things 4 è da qualche giorno tutta su Netflix, e anche se non l’avete già vista avrete sentito che morirà qualche personaggio. Pronti allo Spoiler?

Si sapeva da prima che uscisse che la quarta stagione di Stranger Things avrebbe avuto una visione più matura (ben evidenziata dalle forti sfumature horror di questi ultimi episodi) e che avrebbe comportanto grandi battaglie e importanti sacrifici, decisivi per la crescita dei personaggi in vista di quella che sarà poi la stagione finale, attesa per l’inizio del 2024.

Se avete visto la prima parte di Stranger Things 4, vi sarete accorti che il nemico contro cui devono combattere questa volta i protagonisti è più forte e spietato che mai, e che qualcuno ha già perso la vita nei primi episodi. Nella seconda parte, uscita più di recente su Netflix, lo scontro con Vecna arriva al suo apice, e qualcuno dovrà pagarne le conseguenze.

Chi muore in Stranger Things 4

Partiamo dai comprimari, che ci lasciano nei primissimi episodi. La prima vittima arriva già nell’episodio 1: è Chrissy, la bella e popolare cheerleader della scuola superiore di Hawkins, nonché fidanzata di Jason, il capitano della squadra di basket in cui ora gioca Lucas.

Successivamente, Vecna ucciderà allo stesso modo della ragazza anche Fred, il giovane giornalista collega di Nancy, nell’episodio 2, attirato nel bosco nei pressi del luogo in cui è stata uccisa Chrissy; e poi anche Patrick, uno dei giocatori della squadra di basket e amico di Jason, ucciso durante l’episodio 5 nel lago, mentre sta inseguendo Eddie Munson, accusato ingiustamente dell’omicido di Chrissy. Il villain cerca anche di uccidere Max, ma i suoi amici riescono a salvarla facendole ascoltare la sua canzone preferita: Running Up That Hill di Kate Bush.

Nella seconda parte di Stranger Things 4, però, ci sono vittime più illustri. Max, di nuovo nel mirino di Vecna, viene uccisa infatti dal mostra, ma Undici riesce in qualche modo a riportarla in vita: tuttavia, la ragazza è bloccata in un coma che appare irreversibile, e non sappiamo quale sarà il suo futuro.

Sembra invece essere proprio senz’appello la morte di Eddie, uno dei nuovo personaggi introdotti in questa stagione: ripetente della scuola superioredi Hawkins, appassionato di heavy metal e di Dungeons & Dragons, diventa la preda di Jason e della sua banda, che lo ritengono un satanista pluriomicida. Durante la battaglia finale, Eddie decide di sacrificarsi facendosi attaccare dai pipistrelli del Sottosopra, per dare modo al resto dei protagonisti di attaccare Vecna.