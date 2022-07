Un amore malato trama e come finisce senza spoiler

Un amore malato è un film thriller del 2018 per la regia di Steven Brand, con Tilky Jones e Linsey Godfrey, incentrato su un ex fidanzato terrificante.

Steven Brand ha firmato la regia di Un amore malato, thriller del 2018 della durata di 90 minuti, nel corso dei quali viene presentata una storia a tratti decisamente comune, nella quale in molti possono identificarsi. L’idea di fondo è proprio quella di rendere il tutto il più famigliare possibile, prima del grande colpo di scena.

A quanti è capitato di ritrovare un ex fidanzato o fidanzata. Di colpo tornano nelle nostre vite, in maniera volontaria, apprezzata o meno, o per uno scherzo del destino. È questa la situazione nella quale si ritrova Angela, che mette a rischio la propria vita, che pare perfetta, perché travolta dalla passione per un amore che sembrava ormai lontano e dimenticato. Non sa, però, che in tutto ciò si cela un pericolo letale.

Un amore malato trama e cast

Il titolo originale di Un amore malato è He’s Watching – A Focus to Kill. Linsey Godfrey interpreta Angela ed è lei la protagonista di questo intenso thriller. Sembra avere tutto nella sua vita. Si è costruita una carriera eccezionale, lottando duramente. Sta per diventare socia di una nota azienda di gestione patrimoniale ed è fidanzata con Michael, interpretato da Darri Ingolfsson, che lei ritiene essere l’uomo perfetto.

Tutto viene stravolto, però, dal ritorno nella sua vita di Kyle, ovvero Tilky Jones. Si tratta di un suo ex fidanzato. Il grande amore dei tempi del college. Non lo vede da molto e oggi lui è diventato un fotografo molto famoso e ricco. Decide di assumere proprio Angela per gestire il suo patrimonio. È una ghiotta opportunità ma la verità è che l’uomo vuole trascorrere del tempo con lei, provando a riaccendere la scintilla che un tempo ardeva tra loro.

Non serve poi molto per farli ritrovare l’uno al fianco dell’altra. Il rapporto non è affatto solo professionale. Il tutto si trasforma in un’infuocata love story. Angela si lascia trasportare totalmente dalla passione. Si accorge però che Kyle è molto cambiato in questi anni. C’è qualcosa in lui che la preoccupa. Dovrà stare in guardia perché il finale di questa storia potrebbe essere tutt’altro che lieto per lei.

Un amore malato come finisce

Angela si rende conto del pericolo che sta correndo. Nella seconda parte di Un amore malato ha la certezza che questa passione finirà per bruciarla, se non farà qualcosa per difendersi da Kyle, divenuto tutt’altra persona rispetto al fidanzato che ricordava al college.

Al tempo stesso, la relazione con Michael è ormai disastrosa. È consapevole di star gettando tutto al vento ma il pericolo rappresentato da Kyle va ben oltre. È sempre più aggressivo e potrebbe farle del male. É tempo di lottare per sopravvivere a questa relazione. Per farlo, però, dovrà scorrere del sangue.