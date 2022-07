Matteo e Valeria si sono lasciati: replica Raffaella Mennoia

È tutto finito tra Matteo e Valeria di Uomini e Donne. Una storia lampo che ha scatenato polemiche e la dura reazione di Raffaella Mennoia.

Alzi la mano chi, fan o meno di Uomini e Donne, non sia rimasto a dir poco dubbioso dopo la rottura rapida di Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Se le cose sono andate come alcuni fan del programma di Maria De Filippi ipotizzano, ci troveremmo dinanzi all’ennesimo tentativo di sfruttamento della visibilità garantita da Mediaset. Si sono lasciato a un mese scarso dal programma e ciò non può che scatenare polemiche. Non sarebbe la prima volta, di certo. In questo caso, però, non vi sarebbe stata neanche la decenza di portare avanti la sceneggiata per un tempo adeguato.

C’è chi oggi parla di una coppia mai stata reale, separatasi (ufficiosamente) a distanza di qualche mese dalla scelta di Uomini e Donne. Il loro percorso nel programma è stato alquanto breve. Il tronista ha trascorso i primi mesi con Federica Aversano, corteggiatrice storica, per poi scegliere Valeria dopo poche settimane di conoscenza. Un colpo di fulmine risoltosi in una rottura lampo.

Uomini e Donne: Matteo e Valeria rottura

I rumor sulla fine della storia d’amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone si susseguono sui social, fino alla conferma di lei. Il web si sta scatenando, non avendo mai ritenuto veritiera questa relazione fulminea. Non sono mai apparsi molto affiatati, di certo non tanto da giustificare una scelta dopo poche settimane, che è un’assoluta rarità nel programma. L’esperto di gossip Amedeo Venza sostiene che i due non si sentano ormai da settimane. Non è ancora chiaro di chi sia stata la scelta.

Pare Valeria sia rimasta molto delusa dall’atteggiamento di Matteo. È stata proprio lei a confermare il tutto con una storia su Instagram: “Ragazzi/e io e Matteo non stiamo più insieme. Purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo. Vi chiedo solo un po’ di comprensione perché non sto passando un bel periodo”. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano da settimane postando anche foto e segnalazioni ha ribadito quanto Matteo e Valeria per lei non stessero davvero insieme, preannunciando addirittura come si sarebbero lasciati giorni fa: un post Instagram. Inoltre Alessandro Rosica, meglio conosciuto come l’Investigatore social, non ha dubbi: Ranieri si è visto solo due volte con la Cardone come fece con Sophie Codegoni.

Matteo e Valeria rottura: parla Raffaella Mennoia

Pochi mesi dopo la scelta a Uomini e Donne, che ha sollevato un gran polverone, Matteo e Valeria si sono lasciati ufficialmente. I fan sospettano una sorta di raggiro ai danni del programma e dei suoi appassionati. Una situazione che ha infastidito anche Raffaella Mennoia, collaboratrice storica di Maria De Filippi, autrice di gran parte dei suoi programmi. Ore prima del post che ha annunciato la rottura, la Mennoia aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un post alquanto sibillino. Sfondo totalmente nero e una scritta in bianco: “Gente disonesta”. Non ha aggiunto altro e in molti hanno pensato a un riferimento ai due ex partecipanti.