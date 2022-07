Elon Musk quanti figli e da quali madri: papà record

Elon Musk quanti figli ha il ricchissimo proprietario di Tesla e Space X e quali sono le madri che hanno dato alla luce i suoi numerosi figli.

È diventato nuovamente papà Elon Musk. La nascita degli ultimi due figli dell’uomo più ricco del mondo sembra però avvolta dal mistero, perché a quanto pare risale a novembre scorso ed è stata tenuta al gran segreto. Stando a quanto riportato da Business Insider, il boss di Tesla avrebbe avuto due gemelli da Shivon Zilis, dirigente della sua azienda Neurolink.

Qualora la notizia venisse confermata, Elon Musk raggiungerebbe l’incredibile quota di dieci figli. Una cifra da record, che conferma come, in ogni ambito, Elon Musk non abbia davvero mezze misure.

Tutti i figli di Elon Musk

Il ricchissimo imprenditore ha avuto ben cinque figli con la sua prima moglie, la scrittrice canadese Justin Wilson, con cui è stato sposato per otto anni, dal 2000 al 2008. I cinque figli degli ex coniugi sono i gemelli Xavier e Griffin, Damian, Kai e Saxon. Dopo la fine del matrimonio, Elon Musk ha avuto altri due figli con l’artista Claire “Grimes” Boucher: X Æ A X-II nato nel maggio 2020 ed Exa Dark Sidaereal, nata invece lo scorso dicembre con la maternità surrogata.

Elon Musk è stato di recente, inoltre, al centro del dibattito sempre riguardo la sua paternità, in quanto il figlio Xavier ha voluto rinnegare il suo cognome, prendendo quello della madre, e ha cambiato genere, adottando il nuovo nome Vivian Jenna.

Elon Musk chi è Shivon Zillis madre dei due gemelli

Ora dunque si aggiungono anche due nuovi figli alla schiera della discendenza di Elon Musk. La notizia in realtà non è stata confermata dai diretti interessati, ma Business Insider ha illustrato con dovizia di particolari la situazione, raccontando che ci sono anche dei documenti legali che testimoniano l’istanza per l’assegnazione del cognome paterno ai due bambini. I due sarebbero dunque nati a novembre, poco prima che venisse al mondo l’ultima figlia ufficiale di Musk.

Ma chi è questa donna che sarebbe la madre dei due gemelli di Elon Musk? Shivon Zillis è una dirigente di Neurolink, la società di proprietà del magnate. La donna è stata assunta nel 2017 e ha subito acquisito un ruolo importante, lavorando come project director per Tesla fino al 2019 e diventando membro del CDA della società Open-Al che si occupa di ricerca sull’intelligenza artificiale. Non sappiamo molto su di lei, solo che è una dirigente di alto livello ed è quindi molto legata a Elon Musk. Non solo professionalmente a quanto pare, ma ora stando alle indiscrezioni sarebbe la madre dei sue ultimi due figli.