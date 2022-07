Fedez Rovazzi foto della pace: perché hanno litigato nel 2018

Al concerto di Salmo Fedez e Fabio Rovazzi hanno postato la prima foto social insieme dopo la rottura di quattro anni fa. Come hanno fatto pace e perché hanno litigato

Tempo di pace per Fedez. Dopo il concerto evento con J Ax che ha sancito la rinnovata amicizia con l’ex Articolo 31, il cantante de La Dolce Vita ha finalmente ufficializzato un’altra riappacificazione tanto attesa dai fa. Fedez ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Fabio Rovazzi. Per la prima volta dopo quattro anni, i due avevano litigato nel 2018, il produttore e il cantante di Andiamo a Comandare sono tornati gli amici di sempre. L’occasione è stata il backstage del concerto di Salmo allo stadio San Siro di Milano ma già qualche giorno fa Fedez su Instagram, rispondendo alle domande dei follower, aveva confermato di aver fatto pace con Rovazzi.

Tra l’altro circa un mese al concerto di Tananai al Fabrique di Milano, Fedez e Rovazzi erano stati immortalati mentre parlavano, una scena che aveva fatto sognare i fan per un ritorno del trio J Ax Fedez Rovazzi, collaboratori e soci di Newtopia. La pace tra i due nasce dalla scelta da parte del marito di Chiara Ferragni di mettere da parte inutili polemiche dopo aver vinto la battaglia contro il tumore al pancreas. L’operazione ha cambiato il modo di affrontare la vita e i rapporti da parte di Fedez che nelle ultime settimane ha ritrovato tra gli altri J Ax, Ghali, Salmo, Achille Lauro e Rovazzi. Ma perché avevano litigato i due amici?

Fedez e Rovazzi perché hanno litigato

Riavvolgiamo il nastro e ricordiamo Fedez e Rovazzi nel 2018. Proprio quattro anni fa avviene la rottura tra il cantante e lo youtuber, un litigio difficile da metabolizzare e da comprendere per i fan. Migliori amici come più volte dichiarato da entrambi durante gli anni di Andiamo a Comandare e Comunisti col Rolex, Fedez e Rovazzi hanno improvvisamente interrotto ogni rapporto. Nei primi tempi nessuno dei due aveva parlato del motivo che aveva portato al litigio. A rompere il silenzio per la prima volta è stato Fedez al programma La Confessione di Peter Gomez.

Tutto accadde durante il trasferimento di Fedez a Los Angeles per stare accanto a Chiara Ferragni incinta del primo figlio Leone, una gravidanza complicata. Durante questo periodo un altro collaboratore dell’etichetta discografica Newtopia fondata con J Ax e per la quale collaborava Fabio Rovazzi ha deciso di mettersi in proprio, stando alle dichiarazioni Federico Lucia. Sempre secondo quanto detto dal rapper, il collaboratore ha cercato di convincere J Ax e Rovazzi a cambiare etichetta. A quel punto Fedez si è sentito tradito e ha rotto i rapporti e inoltre ha sempre sostenuto di essersi offeso per non aver ricevuto gli auguri per la nascita del figlio Leone.

Dopo tempo anche Rovazzi ha replicato al perché ha litigato con Fedez spiegando di essere dispiaciuto perché era il suo migliore amico, di non averlo tradito e che purtroppo in quel periodo il marito di Chiara Ferragni si fidava poco delle persone. Quattro anni dopo Fedez e Rovazzi hanno fatto pace e messo da parte ogni litigio e ora appaiono felici e sorridenti in uno scatto Instagram come ci avevano abituato ai vecchi tempi.