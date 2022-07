Fedez con Salmo dissing e pace poi cita Fabri Fibra VIDEO

Al concerto di Salmo allo stadio San Siro spunta anche Fedez che sancisce ufficialmente la pace con il rapper. Poi cita con ironia un verso di Fabri Fibra contro di lui

Il concerto di Salmo a San Siro ha sancito la pace tra il rapper sardo e Fedez. Dopo anni di dissing, botta e risposta social e polemiche, i due artisti si sono ritrovati a sorpresa sul palco per confermare davanti a tutti che ora sono amici. I segnali di riavvicinamento c’erano stati negli ultimi mesi con Salmo che per primo aveva difeso Fedez dopo un’intervista di quest’ultimo al portale Esse Magazine. In quella circostanza il rapper sardo aveva confermato che produrre musica con un team di persone non è un errore, tesi sostenuta anche da Fedez e che era stata contestata dall’intervistatore. Successivamente a febbraio una storia Instagram di Fedez aveva spiazzato tutti. Il marito di Chiara Ferragni era immortalato a cena con Salmo e la didascalia “quasi amici”. Un altro passo verso il riavvicinamento fino al concerto di San Siro che ha definitivamente cancellato la faida di questi anni.

Prima di lasciare il palco Fedez ha voluto scatenare il pubblico e per farlo ha scelto di citare un estratto de “Il rap nel mio paese” canzone di Fabri Fibra. Il cantante de La Dolce Vita ha deciso di cantare proprio la frase a lui dedicata “10 in comunicazione, non uso mai l’inglese, ora faccio un’eccezione F**k Fedez”. Un attacco diretto di Fabri Fibra che nel 2015 decisa di sparare a zero su Fedez. Anche in questo caso potrebbe essere stato un gesto di riavvicinamento da parte del cantante che in queste settimane ha fatto pace tra gli altri con Ghali, J Ax, Rovazzi e Achille Lauro oltre ovviamente a Salmo.

Salmo Fedez dissing negli anni

Sono davvero tanti i dissing tra Salmo e Fedez nel corso degli anni. Il primo botta e risposta social è arrivato indirettamente da parte del rapper sardo entrato a piedi uniti nella faida tra Gue Pequeno e Marracash contro Fedez e J Ax. Per sostenere la tesi di Marra, Salmo decise di attaccare Fedez con un’imitazione diventata virale. Successivamente i due si sono scontrati a causa di Tutto molto interessante di Rovazzi con Salmo che decise di attaccare Fedez e il suo migliore amico accusandoli di aver copiato il video da Mr Thunder, suo videoclip. “Potete fare 100 milioni di click o 200 dischi di diamante, ma la vostra originalità è pari a 0” scrisse Salmo. Rovazzi rispose per le rime accusando a sua volta Salmo di aver copiato i Sum 41. Anche Fedez disse la sua “C’avete 30 anni per gamba e vi attaccate all’intro del video di Rovazzi. Non avete un ca*** da fare eh. Ma poi avete copiato queste idee da altri video. Tutto questo per passare per i pionieri delle grandi idee che non hanno successo, e vi attaccate a Fabio Rovazzi. Vi rendete conto? Significa che quello che fate non vi appaga”.

Nel 2019 Fedez scelse di intervenire nella faida tra Salmo e Luché sul miglior album dell’anno che coinvolse i due rapper con un epico botta e risposta su Instagram. Questa volta il marito di Chiara Ferragni decise di vestire i panni del maestro e di richiamare tutti all’ordine: “Bimbi non litigate e quando fate la gara a chi ha il pistolino più lungo non mi tirate in ballo e soprattutto cominciate ad avere 40 anni, dovreste avere altre priorità nella vita tipo farvi controllare la prostata. Ora, però, calmi tutti e fate la pace. Almeno voi”. Nel 2020 è la politica a tenere banco con Fedez che attacca Salmo per il suo passato e per aver dichiarato di apprezzare il lavoro di Matteo Salvini. Tra i due artisti anche X Factor con il cantante di Kumite che ha rifiutato di fare il giudice del talent perché interessato ad altri progetti, versione smentita da Fedez che disse di aver visto colleghi rinunciare al ruolo di giudice per non apparire troppo commerciali.

Infine un anno fa nell’agosto 2021 arriva il concerto non autorizzato di Salmo ad Olbia che genera critiche e attacchi. Tra questi anche quelli di Fedez che rivela come il rapper sardo non abbia voluto partecipare alle sue iniziative di beneficenza e di sputare sui lavoratori onesti con quel concerto non autorizzato. Salmo decise di rispondere spiegando di non aver partecipato alle iniziative di Fedez perché non lo apprezzava, di apprezzarlo per la sua capacità di essere un ottimo politico ma di non voler avere nulla a che fare con lui. In meno di un anno le cose sono cambiate e ora Salmo e Fedez hanno sancito la pace.

VIDEO: https://vm.tiktok.com/ZMNDWhyfU/?k=1