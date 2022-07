India Rose Hemsworth figlia di Chris in Thor Love and Thunder: la scena

Il dio del tuono ha svelato come in Thor Love and Thunder ci sia un po’ della sua vera famiglia. Ecco la scena di sua figlia India Rose Hemsworth.

Il 28 dicembre 2010 Chris Hemsworth ha sposato l’attrice spagnola Elsa Pataky, ben nota al grande pubblico grazie a Fast & Furious e protagonista del film d’azione Netflix Interceptor. I due hanno deciso di allontanarsi da Hollywood, crescendo i propri figli nella natura selvaggia dell’Australia. Un ritorno a casa per Chris, che dalla sua Elsa ha avuto tre bambini. La più grande è India Rose, nata a Londra nel 2012. A seguire i gemelli Tristan e Sasha, venuti al mondo a Los Angeles nel 2014.

Da quando l’attore di Thor ha svelato la presenza della sua bambina nell’ultimo film di Taika Waititi per l’MCU, sul web è partita la caccia, almeno tra coloro che non hanno ancora visto la pellicola. Se volete sapere in quale momento del film prestare attenzione, di seguito trovate tutti i dettagli del caso.

“…Taika had his children in there. Christian Bale had his. Natalie had…her kids as well. That’s my daughter…as well. She plays the character of Love…”

