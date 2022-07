Kazuki Takahashi causa morte: chi era creatore di Yu-Gi-Oh

È morto Kazuki Takahashi, creatore del celebre manga Yu-Gi-Oh. Chi era il fumettista giapponese, e quali sono le cause della sua morte?

Tragica notizia per gli appassionati del fumetto e dell’animazione giapponesi: è scomparso poco fa Kazuki Takahashi, l’autore di Yu-Gi-Oh, franchise di immenso successo globale nato proprio a partire da un suo fumetto pubblicato a partire dalla fine degli anni Novanta, ancora oggi molto popolare.

Takahashi aveva solamente 60 anni: scopriamo di più su chi era e sulle cause della morte.

Chi era Kazuki Takahashi

Nato a Tokyo il 4 ottobre 1961 (anche se la versione italiana di Wikipedia riporta inspiegabilmente 1963 come anno di nascita), Kazuki Takahashi ha iniziato a lavorare come mangaka, cioè autore di fumetti, nel 1982, iniziando a pubblicare le prime opere in patria all’inizio degli anni Novanta.

La sua fama si deve alla creazione, nel 1996, del manga Yu-Gi-Oh, incentrato sulle avventure di un ragazzo timido ma appassionato di ogni sorta di giochi che, per una casualità del destino, finisce per ospitare dentro di sé uno spirito misterioso, che lo inizia a un gioco di carte magico. Il successo del fumetto, pubblicato fino al 2004, è stato di livello internazionale, portando alla nascita di un anime (cioé, una serie animata) molto popolare anche in Italia, e di un gioco di carte collezionabili.

Da allora, Takahashi si era occupato prevalentemente di supervisionare l’espansione del franchise legato alla sua creazione originale, che ancora riscuoteva un grande successo in tutto il mondo, dato che la serie animata più recente, Yu-Gi-OH! Go Rush!!, è uscita solo lo scorso aprile.

Oltre che fumettista di successo, Kazuki Takahashi era realmente un appassionato di vari giochi da tavolo, proprio come il protagonista del suo manga: in particolare, amava giochi orientali come lo shoji e il mahjong, ma anche i giochi di carte (l’idea alla base di Yu-Gi-Oh riprende ovviamente il popolare gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering) e i giochi di ruolo cartacei alla Dungeons & Dragons.

Tra le sue principali ispirazioni artistiche, Takahashi ha sempre citato noti fumetti giapponesi come Dragon Ball, JoJo’s Bizarre Adventure e Akira, ma anche un celebre fumetto americano come Hellboy.

Kazuki Takahashi: le cause della morte

Il popolare mangaka di Yu-Gi-Oh è stato ritrovato morto durante la mattina di mercoledì 6 luglio 2022 a 300 metri dalla costa di Nago, nella Prefettura di Okinawa, l’isola più meridionale dell’arcipelago del Giappones. La Guardia costiera locale ha ritrovato il suo corpo dopo essere stata avvertita all’equipaggio di una piccola imbarcazione civile.

Le cause della morte sono ancora oggetto d’indagine da parte delle autorità, ma l’opzione più probabile è che Kazuki Takahashi sia annegato. Al momento del ritrovamento, indossava un’attrezzatura da snorkeling – un hobby che consiste nel nuotare poco sotto la superficie dell’acqua per osservare la fauna marina – ma pare che fosse morto già da qualche giorno.