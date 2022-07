Reazione a Catena Dammi il la da dove vengono e quanto hanno vinto finora

Reazione a Catena chi sono i Dammi il la: da dove vengono i campioni del momento del game show e quanto hanno vinto.

I grandi protagonisti di questo momento di Reazione a catena sono senza ombra di dubbio Nadya, Gioacchino e Francesca, conosciuti come i Dammi il La. I tre si sono affermati come i nuovi campioni del gioco in onda su Rai 1, hanno fatto il loro ingresso venerdì 24 giugno eliminando i campioni di allora, i Pecorella, e non mollando più lo scettro di campioni da quel momento.

Il loro regno è stato accompagnato anche da una grande attenzione del pubblico. Mentre i Dammi il la infrangevano record su record, gli ascolti di Reazione a catena continuavano a salire, arrivando a uno share vicino al 30%. Il pubblico ha eletto dunque i Dammi il la, che si sono affermati come campioni tra i più vincenti e amati del programma, ma chi sono i componenti di questo trio invincibile?

Chi sono i Dammi il la

Gioacchino, Nadya e Francesca sono i tre membri de i Dammi il la. I tre sono originari della Campania, precisamente della provincia di Caserta. Giacchino e Francesca Zampelli sono fratelli, mentre Nadya Imbelli è la fidanzata di Gioacchino. I due fratelli vengono da Cautano, mentre la terza componente da Arienzo e tutti e tre hanno un legame molto profondo.

A unirli, oltre a legami familiari e amorosi, è la musica. Come riportato da Il Mattino, i tre saranno impegnati in estate in una breve tournée musicale, dove possono dare sfoggio delle loro abilità. Nadya infatti suona il pianoforte e l’oboe, mentre Giacchino è un maestro di fagotto. Francesca, infine, è una violinista. Quest’ultima è la più giovane, ha 18 anni, mentre gli altri due ragazzi ne hanno più di 20.

Quanto hanno vinto i Dammi il la

I tre ragazzi hanno impressionato tutti per la loro abilità. Sin dal loro esordio sono stati implacabili, facendo segnare il record di 12 presenze e ben sei vittorie all’interno dello show. Il primo successo è arrivato proprio in occasione del loro debutto, poi ne hanno ottenute altre tre tra il 29 e il 1 luglio e infine negli ultimi giorni hanno collezionato le altre due vittorie. I Dammi il la hanno anche fatto segnare l’incredibile record di ben 22 parole indovinate in uno dei giochi clou dello show: l’intesa vincente.

In totale, il gruppo ha guadagnato ben 14.147 euro in gettoni d’oro, con la vittoria più alta registrata al loro terzo successo: ben 6.313 euro. Tra record e vittorie, i Dammi il la sono i grandi protagonisti di Reazione a catena e la loro voglia di successi è tutt’altro che esaurita.