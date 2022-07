Scene post credit Thor Love and Thunder

Thor Love and Thunder di Taika Waititi è uscito al cinema il 6 luglio e presenta due scene post credit. Cosa mostrano? Spoiler Alert!

In questo articolo potrebbero esserci alcune rivelazioni su Thor Love and Thunder. L’unica cosa cui si farà riferimento sono le due scene post credit, ma queste sono relative a personaggi della pellicola, dunque scoprendole potreste capire cosa accade in minima parte nel film. Se non volete sapere cosa accade durante e al termine dei titoli di coda del nuovo film Marvel di Taika Waititi con Chris Hemsworth, non andate oltre.

Riassumendo brevemente la trama della pellicola, ritroviamo Thor in una sorta di crisi di identità. Ne è passato di tempo dalla battaglia contro Thanos e ora si ritrova a fare i conti con questa nuova fase della sua vita. Non è più il giovane rampollo di Asgard destinato al trono di Odino. È un guerriero ma forse questo non gli basta più. Si cimenta così in un viaggio alla scoperta di sé, interrotto dall’arrivo di un temibile villain, Gorr, il macellatore di dei. Per fronteggiarlo chiederà l’aiuto di Valchiria, Korg e Jane Foster, in questa versione proposta come Mighty Thor, in grado di sollevare Mjolnir.

Thor Love and Thunder trailer

Thor Love and Thunder prima scena post credit

Ritroviamo Zeus, interpretato da Russell Crowe. Ascoltiamo il suo monologo, dal quale si evince la sua voglia di vendetta. Per completare il suo piano decide di affidarsi a Ercole. Il nuovo personaggio è interpretato da Brett Goldstein, che fa dunque il suo debutto nell’MCU. L’attore, comico e sceneggiatore britannico è noto a livello internazionale soprattutto per il ruolo del calciatore Roy Kent nell’acclamata serie TV Ted Lasso. Chi conosce i fumetti di Thor sa bene come tra quest’ultimo ed Ercole vi sia un’amicizia-rivalità. Questa breve scena annuncia, dunque, il loro primo incontro / scontro sul grande schermo.

Thor Love and Thunder seconda scena post credit

Dopo Zeus ritroviamo un altro personaggio del film di Taika Waititi, ovvero Jane. Dopo quanto le è accaduto nel corso della pellicola, è alle porte di un luogo fantastico. Una sorta di paradiso che scopriamo essere il Valhalla. È qui che le anime nobili morte in battaglia si riuniscono. Ad accoglierla vi è Heimdall, l’ex custode del Bifrost interpretato da Idris Elba.