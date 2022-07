Taylor Fritz chi è fidanzata Morgan Riddle: tiktok senza censure

Taylor Fritz chi è la fidanzata del tennista, la tiktoker Morgan Riddle che segue dagli spalti le partite del suo fidanzato e documenta la loro vita.

Taylor Fritz ha attirato le attenzioni del pubblico non solo per le sue sfide sull’erba ma anche per la sua fidanzata Morgan Riddle, presenza fissa sugli spalti. La bionda dolce metà è stata accanto tutto il percorso di Fritz a Wimbledon. La corsa del tennista si è fermata ai quarti di finale contro una leggenda come Rafa Nadal, ma lo statunitense è stato uno dei grandi protagonisti del principale torneo tennistico che prende luogo in Inghilterra. E con lui anche Morgan Riddle.

Nella vittoria agli ottavi di finale del suo ragazzo Fritz contro Kubler, la biondissima tiktoker ha rubato la scena, soffrendo per il suo fidanzato dagli spalti ed esultando quando al terzo set ha conquistato il pass per i quarti di finale. Esperienza che non si è ripetuta il turno successivo, perché Fritz ha dovuto arrendersi in cinque set allo strapotere di Rafael Nadal, salutando così insieme alla sua fidanzata i verdi prati di Londra.

Taylor Fritz chi è la fidanzata Morgan Riddle

Ma chi è questa donna che ha conquistato tutti sugli spalti di Wimbledon? Morgan Riddle è ha 24 anni di età, è un’influencer modella e ha oltre 50.000 followers su Instagram ed è anche molto nota su Tik Tok. Morgan vive a Los Angeles, ma passa molto tempo in giro per il mondo, seguendo anche la carriera del suo fidanzato che la porta spesso in diversi angoli del globo con i vari tornei a cui il tennista partecipa. I due stanno insieme da circa due anni, Taylor Fritz prima di fidanzarsi con Morgan Riddle era sposato con Raquel Pedraza, con cui ha anche un figlio. La coppia si frequenta da oltre due anni dopo la fine del matrimonio del tennista conclusosi a dicembre 2019. Taylor Fritz e Morgan Riddle si sono conosciuti in ambienti comuni.

Morgan Riddle descrive con dovizia di particolari la sua vita e quella del suo fidanzato su Tik Tok. Il suo obiettivo è quello di mostrare come vive un tennista professionista e rendere cool questo sport in America dopo i fasti degli anni 80 e 90. Negli Stati Uniti il tennis infatti non è molto seguito come meriterebbe secondo la fidanzata di Fritz, ma Morgan ha tutta l’intenzione di mostrare ai suoi connazionali la sua bellezza, d’altronde il suo fidanzato è il tennista numero uno in America ed è quindi un punto di riferimento.

Taylor Fritz e le difficoltà con Morgan Riddle

L’attività social di Morgan Riddle ha però causato anche alcune difficoltà a Taylor Fritz. La tiktoker è infatti stata accusata da molti insider di presentare un lato bugiardo del tennis, o comunque non completo. Morgan mostra un mondo patinato, fatto di eventi e di viaggi intorno al mondo, mettendo in secondo piano i grandi sacrifici che segnano la carriera di un tennista professionista.

Taylor Fritz ha pubblicamente sempre supportato l’attività della fidanzata, ammettendo che ciò che si vede nei video è la pura realtà. Il tennista ha anche aggiunto che non capisce come qualcuno possa arrabbiarsi per quei video quando è stato interpellato sull’argomento. La coppia più glamour del tennis si mostra quindi più unita che mai e Morgan Riddle continua con entusiasmo a portare il grande pubblico all’interno del mondo del tennis.