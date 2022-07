Biggest cult on TikTok: Eddie Munson di Stranger Things spopola

Se siete stati su TikTok nelle ultime 48 ore, è molto probabile che abbiate visto l’abbondanza di immagini di profilo simili utilizzate da innumerevoli utenti, che affermano di far parte del “Culto di Eddie Munson”

Ma cos’è e perché è diventato il “più grande culto su TikTok”? La quarta stagione di Stranger Things è ormai online e la popolarità dello show si riflette nella sua onnipresenza su TikTok. Grazie al modo in cui funziona l’algoritmo dell’app, i video sulla serie possono essere presenti ovunque anche sui profili di coloro che non sono fan. Ora i grandi appassionati della serie targata Netflix si stanno riunendo intorno a un personaggio in particolare, Eddie Munson, e hanno persino dato vita a un proprio “culto”, affermando di essere il più grande culto di TikTok in assoluto.

Cos’è il culto di Eddie Munson?

Fortunatamente, questo cosiddetto culto non ha nulla di sinistro. Si tratta piuttosto di semplici fan della serie Stranger Thing che si riuniscono per mostrare il loro apprezzamento per uno dei loro personaggi preferiti. Ma ci sono alcune cose da fare per diventare un membro di questo “culto”. La più ovvia è cambiare la foto del profilo con l’immagine di Eddie in piedi davanti a un veicolo in fiamme. Questa stessa immagine è stata utilizzata con l’utilizzo di varie altre celebrità o personaggi, come la cantante Lana Del Rey, che ha anche un suo culto su TikTok. Dopo aver fatto ciò, gli utenti useranno l’hashtag #EddieMunsonCult semplicemente come un modo per ottenere un maggiore coinvolgimento nei loro video sotto forma di commenti e like, nonché un aumento dei follower. Molti dei video mostrano il successo di questa pratica.

Qual è il biggest cult on TikTok nel 2022?

Come già accennato, esistono anche diversi altri culti di questo tipo. Essenzialmente, tutti ruotano intorno a una particolare celebrità o personaggio e vengono utilizzati come metodo per aumentare i propri follower e il coinvolgimento. Quindi, piuttosto che pensarli come culti, immaginateli come gruppi di sostegno su TikTok, che si aiutano a vicenda a crescere sulla piattaforma. Altri culti popolari sono stati Step Chickens, Minions e Lana Del Rey. Eddie Munson è solo l’ultimo a conquistare l’app. Per quanto riguarda quale sia il “più grande”, è impossibile dirlo con certezza. Tutti hanno decine di milioni di visualizzazioni sui rispettivi hashtag, quindi potete scegliere quello che preferite e farvi coinvolgere.