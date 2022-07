Che finimondo per un capello biondo: testo e storia TikTok

Che finimondo per un capello biondo il testo e la storia della canzone di Myss Keta, remix di un brano famosissimo di Edoardo Vianello.

Sta letteralmente spopolando Finimondo, il nuovo singolo di Myss Keta nato campionando il famosissimo brano Il capello di Edoardo Vianello. Finimondo si è affermato come uno dei brani più ascoltati di questa estate ed è diventato virale anche su Tik Tok, piattaforma che con sempre maggiore insistenza determina le fortune dei brani del momento. Il successo di Finimondo ha ovviamente anche acceso la curiosità per la canzone originale da cui prende spunto il brano e per quel cantante che ha scritto la storia della musica, ma che per le nuove generazioni pare lontanissimo e spesso sconosciuto: Edoardo Vianello.

Che finimondo per un capello biondo: da Edoardo Vianello a Myss Keta

Myss Keta ha pubblicato il suo singolo lo scorso 6 maggio, catturando un sample iconico de Il Capello di Edoardo Vianello e lavorando insieme al producer Greg Willen al suo personalissimo remix. Il Capello è uno dei brani più fortunati del cantautore romano, autore di successi indimenticabili come Abbronzatissima e Guarda come dondolo. Si tratta del primo grande successo dell’artista, che aveva iniziato la sua carriera musicale qualche anno prima e che ha presentato Il Capello nello show televisivo Studio Uno. Una canzone che ha letteralmente cambiato la vita di Vianello, che da lì ha ottenuto un successo così grande che lo ha reso uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana.

Oggi, Edoardo Vianello ha alle spalle una carriera lunghissima, più di 60 anni di attività e ben 26 album pubblicati. Il cantante di Pinne, fucile ed occhiali è tra gli artisti italiani che hanno venduto più dischi: ben 60 milioni di copie. Un successo stratosferico iniziato con quel capello biondo che ha scatenato davvero il finimondo per Edoardo Vianello e che rivive ora con la nuova versione di Myss Keta, che ha anche il pregio di far conoscere anche ai più giovani un vero e proprio mito della musica italiana.

Finimondo: il testo della canzone di Myss Keta

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Sto in giro

Ho la fine del mondo sotto il vestito (bellissimo)

Biondino (ehi biondino)

Cosa vuoi? Cosa fai? Ma chi prendi in giro? (Ahahah)

Di giorno il giro delle sette chiese

Di notte poi fino alle sette al club

Il brutto giro ma del bel paese

Greg non dorme da due giorni fa

Il mio biondo è inconfondibile

Forte forte forte come la Carrà

Non è un party questo è un crimine

Un po’ trap un po’ techno un po’ cyberpunk

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra’

Non lo so cosa fa questa musica qua

Cosa fa?

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Sto in tiro (non vedi, amore)

Cosa tocchi? Lo sai quanto costa? Un cifro (un milione)

Airbag si attivano perché mi urti

Bevo drink storti coi poteri forti

La serata è calda come Gerry Scotti

Colazione all’after con i biscotti

Non lo so cosa fa questa musica qua

Dimmi cosa fa questa musica fra

Non lo so cosa fa questa musica qua

Come fa?

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet

Sarà volato

Ma com’è strano il fato

Proprio su di me

Dopo un after in riviera

Mare mosso fino a sera

Topperia di quella vera

Se ci fossi anche tu qui con me

(Per un capello biondo

Che stava sul gilet)

Se ci fossi anche tu qui con me

(Che finimondo

Per un capello biondo

Che stava sul gilet)

Se ci fossi anche tu qui con me