Fedez al Jova Beach Party Ravenna dramma in barca per Chiara

Mentre Fedez si esibiva al Jova Beach Party di Ravenna, Chiara Ferragni ha avuto una brutta disavventura in barca

Fedez è stato tra i grandi protagonisti del Jova Beach Party di Ravenna dove si è esibito con Tananai e Mara Sattei con La Dolce Vita. Nel frattempo sua moglie Chiara Ferragni, dopo giorni di lavoro a Parigi, non si è divertita di sicuro quanto il marito. La top influencer ha vissuto una brutta disavventura in barca e un pomeriggio di svago si è trasformato in incubo. A raccontare l’esperienza surreale la stessa imprenditrice digitale che in diverse storie Instagram ha raccontato la drammatica gira al mare. Cosa è successo a Chiara Ferragni in barca?

Mentre Fedez ha duettato con Jovanotti sulle note di Bimbi per Strada, la moglie era in compagnia di diversi amici tra cui la collega Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Dopo aver preso l’aereo a Milano ed essere atterrati ad Atene, il gruppo al seguito dell’influencer ha fittato una imbarcazione per arrivare a Hydra e fare un giro nello splendido mare di questa isola greca delle Saroniche. Un viaggio suggestivo via mare se non fosse accaduto l’irreparabile: si è rotta la barca che trasportava Chiara Ferragni, la Biasi e gli altri amici.



Nell’attesa di trovare un luogo in cui ancorare e sopratutto mentre arrivava un taxi boat per portare il gruppo in salvo, sono trascorse quatto lunghe ore. Leone e Vittoria non erano né con la Chiara Ferragni, evitando così il boat drama, né con Fedez che era al Jova Beach Party di Ravenna. I figli dei Ferragnez sono con la nonna materna, Marina di Guardo, in Sardegna.