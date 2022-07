Hola Como tale tale vu testo: canzone TikTok

Hola como tale tale vu il testo della canzone 1,2,3 di Sofia Reyes, Jason Derulo e De La Ghetto che sta spopolando su Tik Tok.

Tra le canzoni maggiormente in trend su Tik Tok, piattaforma capace di eleggere i brani e farli diventare hit, c’è 1,2,3, conosciuto anche Hola como tale tale vu sulla piattaforma digitale. La canzone vede la collaborazione tra Sofia Reyes, cantante messicana classe ’95 che ha anche realizzato un singolo insieme a Fred De Palma (il tuo profumo), Jason Derulo e il cantante ispano-americano De la ghetto.

La canzone non è recente, ma risale al 2018. Fa parte di tutte quelle canzoni che vengono rilanciate per un qualche motivo da Tik Tok, magari per qualche video in trend o per qualche challenge o remix particolare. In Italia abbiamo assistito a un mega fenomeno del genere con il celebre Povero Gabbiano di Gianni Celeste, ora questo revival tocca a Sofia Reyes.

Hola como tale tale vu: il testo di 1,2,3

Oh, baby, I’m thinkin’ maybe

That you were always a piece of shh

You’re rubbin’ your dirt on everyone’s skirt

You know how to be a d

D-dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar

Parece que hoy me gustas un poco más (Ok)

Hola, comment allez, allez-vous

So nice to meet ya

You say we shoud go and get a room (No)

If you wanna turn it on

Go, get a lightbulb, después hablamos

If you wanna turn it on

Go, get a lighter, después bailamos

Oh, un, dos, tres

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime un, dos, tres

Un, dos, tres

La, la, la, la, la

Baby, just hush the talkin’

And let my lovin’ ease your mind

If love’s the game, let’s play a million times (Mm-hmm)

Baby, give it to me, I’ll be good company

Baby, mi nombre es

Jason Derulo, oh

If you wanna turn it on

Go, get a lightbulb, después hablamos (Hey)

If you wanna turn it on

Go, get a lighter, después bailamos (Ya, ya)

Oh, un, dos, tres

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime un, dos, tres (Un, dos, tres)

Un, dos, tres

La, la, la, la, la

De La Ghetto, baby OK

Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte

Lo que quiero es transformarte en mi diosa, mi obra de arte (Ok)

Dime si tu quiere’ averiguar cómo se hace

Prendemo’ toda la noche y a las nubes voy a llevarte

Quiero yo enseñarte mucha’ cosa’ interesante (DeLa)

Convertirte en mi dama, en la cama amarrarte (Ok)

Besarte arriba, abajo pa’ ponerlo interesante (Tu sabes)

Después de todo, de esto no vas a olvidarte (Jason)

Hola, comment allez, allez-vous

(Sofia) (Wassup) (DeLa) (Jason Derulo)

It’s ’bout time we go and get a room

Ooh

If you wanna turn it on

Go, get a lightbulb, después hablamos (Hey)

If you wanna turn it on

Go, get a lighter, después bailamos

Oh, un, dos, tres

Un, dos, tres

Si te doy un beso ya estás a mis pies

Dime un, dos, tres

Un, dos, tres

La, la, la, la, la

La la la la la

Un, dos, tres

Un, dos, tres

Care for me, uno, dos tres

Un, dos, tres

Un, dos, tres

Love how you count it out for me, babe

Un, dos, tres

I’mma make you a freak, uh

Care for me, uno, dos tres

Un, dos, tres (Hey)

Un, dos, tres

Love how you count it out for me, babe