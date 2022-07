Il mostro dei mari trama e cast

Il mostro dei mari è un film animato Netflix. Una fantastica avventura che, sulla scia di Dragon Trainer, prova a mostrare “l’altro lato dei mostri”.

Diretto da Chris Williams, regista di film come Oceania e Big Hero 6, Il mostro dei mari è disponibile in streaming su Netflix da venerdì 8 luglio. Quando il più famoso cacciatore di mostri si cimenta in un’avventura senza precedenti, esplorando mari sconosciuti, si ritrova a bordo un’intrusa. Si tratta di Maisie Brumble, che ha l’incredibile capacità di connettersi a quelli che chiamano mostri, stringendo con loro un rapporto d’amicizia.

Il mostro dei mari trailer

Il mostro dei mari trama

Vi era un tempo in cui i mostri marini tormentavano le terre e i mari. Nessuno era al sicuro. Maisie Brumble è un’appassionata di queste creature e ne legge costantemente. Quando incontra Jacob Holland, è inevitabilmente impressionata dalle sue gesta. Gli confessa di voler entrare a far parte della sua ciurma. In nessun caso, però, l’uomo permetterebbe a una bambina di salpare con lui verso acque sconosciute e pericolose. Alla giovane non resta altro da fare che nascondersi da qualche parte e rivelare la propria presenza quando ormai è troppo tardi per riportarla a casa.

Il piano di Jacob è inizialmente quello di costringerla a scendere al porto più vicino. Maisie però non vuole saperne. Gli dice che lui si è unito alla ciurma quando aveva la sua età. Gli altri avventurieri vedono qualcosa in lei. C’è lo stesso fuoco nei suoi occhi che aveva Jacob alla sua età. La vogliono al fianco in quest’avventur aunica nel suo genere. Durante questa discussione, un gigantesco mostro prende di bira la nave. Jacob prova a combatterlo come può ma Maisie ha un’altra idea. Il suo punto di vista su queste creature è ben differente. Costringe Jacob a rendersi conto dei suoi errori, di fatto aprendo le porte al futuro della “caccia ai mostri”.

Il mostro dei mari doppiatori

Come detto, il cast dei doppiatori è molto ricco. I due protagonisti, ovvero Jacob Holland e Maisie Brumble, hanno la voce di Karl Urban e Zaris-Angel Hator. Jared Harris è invece Captain Crow, mentre Marianne Jean-Baptiste è Sarah Sharpe. Ai due si aggiungono Dan Stevens e Kathy Burke. I doppiatori italiani sono invece Diego Abatantuono, nei panni del Capitano Crow, Claudio Santamaria in quelli di Jacob e Gilia Stabile in quelli della vedetta dell’Inevitabile.