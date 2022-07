Mattia Stanga chi è il baby imitatore che sta spopolando su Tik Tok, appartenente a una famiglia che ha un feeling particolare con la piattaforma.

Tra le giovani star di Tik Tok c’è sicuramente Mattia Stanga, content creator bresciano che ha collezionato oltre due milioni e mezzo di followers con la sua comicità travolgente. Il successo di Mattia Stanga è stato incredibile e repentino: in appena un anno è riuscito a ritagliarsi un posto di spicco all’interno di un panorama ricco come quello di Tik Tok.

Il segreto di Mattia è sicuramente la sua comicità, la capacità di costruire degli sketch irresistibili basandosi sulle sue esperienze quotidiane e che sono dunque familiari a tutti perché fanno parte del vissuto collettivo. Tuttavia, Tik Tok è anche una questione di famiglia per Mattia Stanga, visto che anche sua madre e sua sorella sono molto attive sulla piattaforma digitale.

Chi è Mattia Stanga: età

Mattia Stanga ha 24 anni, classe 1998, proviene da Brescia e studia Economia Business e Management. Una volta terminato il percorso universitario, l’obiettivo del giovane è quello di continuare a studiare all’estero, magari negli Stati Uniti. Intanto però nel suo presente c’è lo straordinario successo su Tik Tok, che è cominciato, come per molti altri tiktoker, durante la pandemia. Per ingannare il tempo in quarantena Mattia ha deciso di aprirsi un profilo sul social della generazione Z iniziando a pubblicare video comici.

Il successo di questi video è stato incredibile: Mattia si è subito distinto per la sua vena comica, tanto che i suoi filmati hanno raggiunto molte visualizzazioni anche sugli altri social e spesso sono anche stati repostati da comici di professione. I cavalli di battaglia di Mattia Stanga sono le imitazioni e le parodie delle professioni, mettendo in mostra un’abilità e un repertorio davvero non comune per un comico alle prime armi. Il successo di Mattia è testimoniato anche dall’essere riuscito a prendere parte all’Eurovision 2022, conducendo il pre show sul canale di Tik Tok della kermesse musicale.

Mattia Stanga e la famiglia di tiktoker

Il comico bresciano è diventato così in brevissimo tempo una star di Tik Tok, un’attività che pare essere di famiglia a casa Stanga. A convincere il ragazzo ad aprire il profilo sulla piattaforma digitale sono stati proprio i familiari, insieme ad alcuni suoi amici, e sua madre appare spesso nei suoi video, diventando praticamente anche lei una figura nota sul social.

Anche la sorella di Mattia si cimenta in alcuni video su Tik Tok, ma sicuramente il ragazzo è quello che ha ottenuto il successo maggiore sulla piattaforma e punta ora con la sua irresistibile comicità a traguardi sempre più importanti.