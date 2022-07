New Amsterdam anticipazioni ultima puntata

New Amsterdam è arrivata all’ultima puntata della quarta stagione: ecco cosa succederà negli episodi 19, 20, 21 e 22, in onda su Canale 5 venerdì 15 luglio.

Siamo alla fine giunti all’epilogo: la prossima settimana scopriremo il gran finale della quarta stagione di New Amsterdam, il medical drama della NBC in onda in Italia su Canale 5. Gli ultimi episodi saranno trasmessi in prima serata venerdì 15 luglio 2022, in un appuntamento imperdibile ed eccezionalmente lungo: quattro episodi in fila, invece dei soliti tre, ovvero il 19, il 20, il 21 e il 22.

Scopriamo assieme le antipazioni sulla settima e ultima puntata italiana di New Amsterdam: ecco cosa accadrà negli episodi conclusivi della stagione!

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 19: Il momento della verità

La dottoressa Bloom ha in cura due giovani studenti delle superiori che hanno riportato delle gravi ferite, ma studiando il loro caso scopre una situazione ben più pericolosa: la loro scuola, a causa dei tagli al budget, non dispone di un’infermiere qualificato. Occorre trovare una soluzione.

Mentre il dottor Reynolds aiuta un fratello e una sorella a superare una crisi familiare, il dottor Frome deve recarsi alla Risorse Umane per parlare dell’assunzione di Trevor. Max, invece, scopre una cosa molto importante su Veronica e per la prima volta, grazie anche a un insolito alleato come Todd, ha qualcosa di concreto per allontanarla dal New Amsterdam.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 20: Rivoluzione

Max si ritrova a dover risolvere un piccolo ma non irrilevante problema: molti dei suoi colleghi presentano delle inaspettate eruzioni cutanee; la causa potrebbero essere i nuovi guanti dell’ospedale, più economici di quelli usati in precedenza. Contemporaneamente, porta avanti il suo piano per cacciare Veronica Fuentes dall’ospedale.

Iggy adotta un metodo non convenzionale per curare a distanza un paziente, giocando con lui ai videogiochi e cercando un modo per convincerlo a uscire di casa. Floyd ed Elizabeth devono risolvere il comlicato caso di due gemelli ancora nella pancia della madre ma affetti da un tumore; Helen, invece, è di nuovo in Inghilterra e cerca di fare trasferire un suo paziente al New Amsterdam, dopo che una sentenza nel Regno Unito ha imposto di porre fine al supporto vitale a cui era connesso.

Nel finale, uno sciopero del personale del New Amsterdam mette finalmente in scacco Veronica, che è costretta alle dimissioni.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 21: Castelli di sabbia

Nuovi arrivi al New Amsterdam: quando una struttura per anziani della zona viene chiusa, i suoi ospiti si devono trasferire all’ospedale; Lauren, però, scoprirà che i nuovi pazienti hanno una malattia particolare. Iggy è alle presecon Gene, un infermiere colto da attacchi di panico per il troppo stress sul lavoro; Gene gli spiega che gli infermieri sono sempre sottoposti a troppo lavoro, ma non vogliono cambiare mestiere perché lo amano troppo.

Max ha a che fare con un paziente con un problema alle mani, che gli impedisce di suonare come faceva un tempo. Nel frattempo, Max ed Helen devono anche prendere un’importante decisione in merito al loro matrimonio.

New Amsterdam 4 anticipazioni episodio 22: Io sarò il tuo rifugio

Helen sta per rientrare a New York per sposarsi con Max con cerimonia piccola e intima, ma nel frattempo un urugano è diretto verso New York. Mentre la tempesta si avvicina, i medici del New Amsterdam lavorano per mettere in sicurezza l’ospedale, che rischia di allagarsi, con Iggy che guida i colleghi nei preparativi.

Mentre questo accade, altri pazienti hanno bisogno di aiuto: Max deve aiutare un uomo che ha bisogno di una dialisi, mentre Lauren deve aiutare una donna che sta per partorire. Superata l’emergenza, tutto torna lentamente alla normalità, ma per Iggy e Martin è arrivato il momento di prendere un’importante decisione sul loro futuro.

A causa della tempesta, i preparativi per il matrimonio di Helen e Max si complicano, ma lo staff dell’ospedale decide di aiutarli e di organizzare il matrimonio sul tetto dell’edificio. Purtroppo, però, le sorpese non sono affatto finite.