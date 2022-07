Vi è capitato di certo di beccare nei Per te qualche video di Ngaly, il misterioso ballerino coreano che sta spopolando su TikTok.

Il suo profilo è Ngaly3622, ha il viso di una donna come foto profilo ma nei filmati vi è solo lui. Seguito da più di 600mila utenti, ha ottenuto più di 19 milioni di mi piace. Tre sono i video divenuti particolarmente virali, che Ly Nga, questo il nome indicato sul profilo, ha deciso di fissare. Vantano rispettivamente 18, 14.1 e 14 milioni di visualizzazioni. Un traguardo notevole per chi propone un mix di allegria e nonchalance con dei balli di gruppo in strada.

Ngaly chi è

Ly Nga, che tutti ormai conoscono come Ngaly, non ama diffondere informazioni su di sé. Non è affatto facile, oggi, riuscire a tutelare la propria identità sui social, ma lui sta facendo un buon lavoro. Nonostante la grande esposizione, le informazioni su di lui sono davvero scarne. Alcuni lo ritengono coreano, erroneamente. Vi sono infatti alcuni indizi che evidenziano il suo provenire dal Vietnam.

Nei primi video vi era spazio per scene in famiglia, che mostravano il famoso ballerino con quelle che presumiamo essere sua figlia e sua moglie. Non è da escludere che il profilo in sé sia di lei, considerando la foto, col tempo incentrato sui balli di lui, divenuti virali. Sono svariati termini utilizzati a parlarci di Vietnam, a partire dalla scritta nella bio: flower cho e với. è vietnamita e si può tradurre con “fiori per me”. Non mancano inoltre brani utilizzati per i video che provengono proprio dal Paese del sud est asiatico, come Dinh Dung.

Quello che viene ripreso nei video, con l’aggiunta di musiche accattivanti, non è un momento speciale. È decisamente comune, in molte città del Vietnam, che la gente del posto si cimenti in balli di gruppo in strada. Chiunque sia stato ad Hanoi, ad esempio, sa bene di cosa si stia parlando.

Andando molto indietro, scoprendo i primi video, possiamo vedere come la protagonista del profilo fosse in realtà sua moglie. È facile pensare come Ly Nga sia in realtà lei.



Il primo filmato è dell’agosto 2021. In un anno il profilo ha subito una profonda trasformazione, trovando infine il suo pubblico negli amanti dei balli ipnotici di gruppo in strada. Si è passati dalle scene di vita comune nei campi, con lavori molto pesanti e splendidi panorami, a momenti in giro per la città, tra balletti e passeggiate. Tutto è cambiato, poi, a ottobre 2021, con il primo video del misterioso ballerino.