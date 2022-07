Emanuele Vaccarini causa morte Gladiatore Avanti un Altro: chi era

Morto Emanuele Vaccarini il Gladiatore di Avanti un Altro a 44 anni. La causa della morte problemi di salute? Su TikTok spopolava

Avanti un Altro perde un suo protagonista: è morto il Gladiatore interpretato da Emanuele Vaccarini. Il romano si è spento all’età di 44 anni. Grande cultore del body building, grazie alla sua veracità era stato scelto per interpretare un ruolo che richiamava le sue origini e la sua fisicità. Ad Avanti un Altro Emanuele, nei panni del lottatore dell’Antica Roma, entrava chiamato da un concorrente che si faceva interrogare sulla storia della capitale del suo impero.

La causa della morte di Emanuele Vaccarini non sono state ufficializzate ma dovrebbe essere legata a problemi di salute del Gladiatore di cui aveva parlato in diversi stories Instagram. Nell’ultimo video pubblicato su TikTok, risalente al 28 maggio, l’ex fighter illustrava la ricetta degli schiaffoni alla fraschetana. Il lutto improvviso ha sconvolto i fan di Avanti un Altro che sui social stanno già condividendo video dedicati al loro idolo.

Emanuele Vaccarini chi era il Gladiatore di Avanti un Altro

Emanuele Vaccarini è il vero nome del Gladiatore di Avanti un Altro. Nato il 18 luglio del 1977 a Roma, è morto all’età di 44 anni. Suo padre è un ex calciatore delle serie minori laziali ma il figlio non ha mai seguito le orme del padre. Accanto agli studi scolastici, Emanuele si è sempre dedicato alla sua più grandi passioni: le arti marziali e in generale il combattimento e il fitness. Dopo un breve periodo alle Ferrovie, di lavoro ha iniziato ad insegnare questo tipo di discipline per poi avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Emanuele Vaccarini nei panni del Gladiatore approda ad Avanti un Altro dal 2o19 all’interno del salottino. Nell’ultima fase della sua carriera è diventato un food influencer. Condivideva infatti, in particolare su TikTok, dove aveva oltre 66 mila follower, la sua passione per la cucina dando consigli su come seguire molte ricette della tradizione gastronomica romana. In tanti di Avanti un Altro, appresa la notizia della morte di Emanuele Vaccarini, hanno espresso il loro cordoglio sui social: da Sonia Bruganelli a Francesco Nozzolino fino a Franco Pistoni, meglio conosciuto come lo iettatore.