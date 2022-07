Giulia Capocchi chi è conduttrice di Linea Verde Tour

Linea Verde Tour riparte con la terza edizione e Giulia Capocchi alla conduzione, affiancata da Federico Quaranta. Chi è la presentatrice del programma sul turismo ecosostenibile?

Intervistata da Sorrisi.com, Giulia Capocchi ha raccontato come sarà il suo Linea Verde Tour. Nella prima puntata del 9 luglio spazio alla Val di Vara, vallata del Levante ligure poco nota e ancora particolarmente selvaggia. Il luogo ideale per gli amanti delle esplorazioni. Nel corso degli appuntamenti si girerà l’Italia in toto. Ha spiegato d’avere un posto del cuore, il monte Rosa, amatissima anche dalla regina Margherita, instancabile alpinista. La conduttrice ha raccontato d’essere arrivata in cima, a quota 4554 metri.

Giulia Capocchi chi è

Giulia Capocchi è una splendida e capace conduttrice dalla grande personalità. Impegnata in questa professione ormai da anni. Ha lavorato a La vita in diretta e Linea bianca. La sua prima apparizione televisiva risale però al 2008, anno della sua partecipazione a Miss Italia. Una chance molto ghiotta per lei, che le ha aperto le porte della televisione. Non ha vinto il concorso ma ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Italia. Il mondo dello spettacolo la attrae fin da piccola. Così dopo l’esperienza a Miss Italia ha deciso di frequentare l’Accademia teatrale del Teatro Sistina di Roma. Ha studiato e ottenuto la sua chance.

Nata a Lucca il 4 maggio 1987, Giulia Capocchi è alta 168 cm, è un’ex miss e ama la natura in maniera incondizionata. Tiene molto alla sua sfera privata ma qualche informazione è trapelata negli anni. Sappiamo che è sposata con Lorenzo, che di professione è ben lontano dallo show business. È infatti un medico. Ama viaggiare e ha spiegato d’avere un’abitudine, ovvero stabilire subito un contatto diretto con la natura e la gente del posto in ogni sua nuova avventura. Ama spostarsi in treno da una città all’altra e, una volta giunta, muoversi a piedi o in bicicletta. Passeggiare è una grande passione. Abita a Uzzano, in provincia di Pistoia, e lì ha la chance di camminare per chilometri tra le splendide colline del luogo.