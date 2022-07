Le relazioni pericolose è un film Netflix che adatta il celebre e omonimo romanzo. Un dramma romantico per ragazzi con Paola Locatelli e Simon Rerolle.

Non è di certo la prima volta che Les Liaisons dangereuses di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Lacios viene adattato per il cinema o la televisione. Un testo scandaloso pubblicato nel 1782, la cui notorietà ha superato il test dei secoli. Tradotto in italiano con Le relazioni pericolose, come in questa versione giovanile Netflix e Dangerous Liaisons in inglese. Da ricordare l’esempio più celebre, ovvero il film del 1988 diretto da Stephen Frears. Un cast stellare, con Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Peter Capaldi e Keanu Reeves, con tre premi Oscar in bacheca. In questa versione streaming si parla a un pubblico giovanile, come Cruel Intentions.

Le relazioni pericolose trailer



Le relazioni pericolose trama e cast

Celene è una giovane ragazza dai grandi ideali. Crede nell’amore assoluto e vive lontano dai social network. È infatti più interessata alla lettura che alle app sul suo cellulare. Data la sua età, è un po’ come se vivesse in un mondo tutto suo. Ha 17 anni e si prepara a un cambiamento radicale nella sua vita. Sta per lasciarsi alle spalle Parigi, dov’è il suo fidanzato Pierre. Dovrà trasferirsi a Biarritz.

Una volta arrivata nella nuova città, si ritroverà a fronteggiare una vera e propria elite crudele all’interno della nuova scuola. Questo gruppo malvagio è capeggiato dall’ex star del cinema e Instagram queen Vanessa. Al suo fianco vi è il famoso campione di surf Tristan, tanto intrigante e affascinante quanto pericoloso. Non passa molto tempo prima che Celene inizia a provare dei forti sentimenti per lui. Ignora del tutto il fatto d’essere in realtà l’oggetto di una scommessa tra il ragazzo e Vanessa. Fino a che punto i due proveranno a spingersi?

La protagonista, Celene, è interpretata da Paola Locatelli, mentre il suo fidanzato rimasto a Parigi, Pierre, è Aymeric Fougeron. La giovane si ritrova a fronteggiare Vanessa e Tristan, rispettivamente interpretati da Ella Pellegrini e Simon Rerolle. Ecco il resto del cast:

Alexis Michalik: Christophe

Oscar Lesage: Oscar

Julien Lopez: Julius

Nicolas Berno: Patrick

Camille Léon-Fucien: Naya

Héloïse Janjaud: Charlotte

Tristan Zanchi: Ben

Elsa Duchez: Ariel

Jin Xuan Mao: Tao