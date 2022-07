Scaletta Jova Beach Party 2022: date concerto Jovanotti

Scaletta Jova Beach Party 2022 tutte le date del grandioso tour di Lorenzo Jovanotti in giro per le spiagge italiane quest’estate.

Ha fatto il proprio ritorno per quest’estate 2022 uno degli eventi più attesi della musica italiana: il Jova Beach Party. Il grandioso tour di Jovanotti in giro per le spiagge di tutta la penisola ha avuto inizio il 2 luglio da Lignano Sabbiadoro e proseguirà per tutta l’estate fino agli inizi di settembre. Si tratta di una tournée ricca di emozioni e sorprese, il cantante di Il più grande spettacolo dopo il big bang ha promesso degli show unici, arricchiti dalla presenza di innumerevoli ospiti.

Gianni Morandi, Max Pezzali, Fedez, Tananai e Sangiovanni sono stati tra i nomi che hanno arricchito i primi appuntamenti del Jova Beach Party e tanti altri artisti affiancheranno Jovanotti nelle sue giornate di musica e divertimento in spiaggia. Nonostante le tante critiche sugli alberi abbattuti, il tour continua a registrare sold out confermando il grande successo ottenuto nel 2019.

Scaletta Jova Beach Party 2022: ogni giorno una sorpresa

Prima di iniziare col proprio tour, Jovanotti ha specificato che ogni rappresenta uno show unico, diverso da tutti gli altri. La discografia del cantante di A te è veramente immensa e sterminata e ciò gli offre la possibilità di poter allestire una scelta di altissimo livello. Sicuramente ci sono quei brani che rappresentano una base solida per i suoi show, dai successi ormai senza tempo come Ragazzo fortunato, Penso positivo e L’ombelico del mondo, agli ultimi singoli Sensibile all’estate e I love you baby.

Durante i suoi concerti, inoltre, Jovanotti si esibirà anche al fianco degli innumerevoli ospiti che lo raggiungeranno sul palco. Con loro sarà protagonista anche di canzoni appartenente al repertorio dell’artista ospite, ad esempio con Gianni Morandi e Max Pezzali ha cantato brani come Fatti mandare dalla mamma e Hanno ucciso l’uomo ragno. In particolare Gianni Morandi sarà presente in tutti i concerti del Jova Beach Party come annunciato alla vigilia del primo live. Ogni tappa quindi rappresenta una sorpresa, per una serie di show davvero unici ed emozionanti per cui è ancora possibile comprare i biglietti. La scaletta del Jova Beach Party 2022 è in linea di massima questa (ma può leggermente cambiare a seconda della data del concerto):

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jova Beach Party 2022: le date

2 e 3 LUGLIO 2022 – LIGNANO SABBIADORO (UD) Spiaggia Bell’Italia

8 e 9 LUGLIO 2022 – MARINA DI RAVENNA (RA) Lungomare

13 LUGLIO 2022 – AOSTA (GRESSAN) Area Verde

17 LUGLIO 2022 – ALBENGA (VILLANOVA, SV) Ippodromo dei Fiori

23 e 24 LUGLIO 2022 – MARINA DI CERVETERI (RM) Lungomare degli Etruschi

30 e 31 LUGLIO 2022 – BARLETTA Lungomare Mennea

5 e 6 AGOSTO 2022 – FERMO Lungomare Fermano

12 e 13 AGOSTO 2022 – ROCCELLA JONICA (RC) Area Natura Village

19 e 20 AGOSTO 2022 – VASTO (CH) Lungomare Duca degli Abruzzi

26 e 27 AGOSTO 2022 – CASTEL VOLTURNO (CE) Spiaggia Lido Fiori Flava Beach

2 e 3 SETTEMBRE 2022 – VIAREGGIO (LU) Spiaggia del Muraglione

10 SETTEMBRE 2022 – BRESSO – MILANO Aeroporto