Jova Beach Party critiche: Jovanotti risponde sugli alberi abbattuti

Jova Beach Party arrivano critiche a Jovanotti per il suo evento, in particolare per degli alberi abbattuti, ma l’artista risponde prontamente.

Ha preso il via da Lignano Sabbiadoro il Jova Beach Party 2022 e ora è pronto a sbarcare a Marina di Ravenna per due attesissime date. Proprio questa location è stata però al centro di una pesante bufera per Jovanotti, che si è trovato alle prese ancora una volta con le delicate tematiche legate all’ambiente. Già in passato sono state molte le proteste contro il Jova Beach Party, accusato di far male all’ambiente, ora queste critiche tornano in auge con un’accusa ben precisa.

Stando a quanto riportano diversi media locali, per far spazio al Jova Beach Party sono stati tagliati ben 65 metri di alberi, in modo da favorire la realizzazione dello show. Una notizia che ha ovviamente subito generato lo sdegno pubblico, con molti utenti che sui social hanno chiesto delucidazioni all’artista. Non si è fatta attendere la risposta di Jovanotti, che ha detto la sua sulla vicenda.

Jova Beach Party: Jovanotti risponde alle accuse

L’artista sceglie di intervenire su Instagram, dove il suo profilo si stava sempre più riempiendo di attacchi e richieste di spiegazioni sulla vicenda degli alberi. A un commento di un utente che ha chiesto: “Com’è la storia dei 65 alberi abbattuti per fare posto al tuo show?” Jovanotti ha risposto: “È una bugia, semplicemente”. Insomma, l’artista ha smentito che ci sia stato questo intervento deciso sull’ambiente per fare spazio al suo show, provando a spegnere una volta per tutte le polemiche.

Inutile dire però che in realtà le critiche non si sono fermate e continuano ad assediare il Jova Beach Party. Alcuni media locali hanno pubblicati delle foto delle radici degli alberi tagliati, Italia Nostra in particolare, associazione che si occupa della tutela del patrimonio naturale, ha raccontato che l’abbattimento degli alberi in realtà c’è stato e che il comune ha spiegato che questi verranno prontamente ripiantati. Crescono dunque le polemiche intorno a uno dei più grandi eventi dell’estate italiana.