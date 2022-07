Vite al Limite Tamy Lyn oggi: che fine ha fatto

Tamy Lyn di Vite al Limite oggi è cambiata: l’incredibile percorso della ragazza che pesava 300 kg

Quando gli appassionati di Vite al Limite hanno visto per la prima volta Tamy Lyn Murrell, la donna pesava 286 kg. Il suo percorso con l’aiuto del dottor Nowzaradan le ha permesso di perdere 111 kg e da allora ha avuto una nuova prospettiva di vita. Tamy condivide raramente le foto sui social media, quindi i fan sono stati felicissimi di vedere un ritratto di famiglia raggiante pubblicato ad agosto 2020 e che ha permesso di dare una sbirciatina al suo fisico più snello.

Secondo quanto riferito, Tamy Lyn ha confermato di essersi riconciliata con suo marito, James, nel dicembre 2019 dopo aver attraversato un periodo difficile nella loro relazione. Più recentemente, l’ex paziente di Vite al Limite ha festeggiato sui social il suo anniversario: “Mio marito mi ha mandato questi bellissimi fiori per il nostro anniversario”, ha scritto nel maggio 2021. “È il miglior marito, ti amo così tanto”. Tamy in precedenza ha mostrato i progressi nella perdita di peso mentre posava con una camicetta bianca e pantaloni neri. “L’altro giorno ho visto dei jeans e pensavo che fossero così carini” mostrandosi in grande forma.

Tamy Lyn ama fare tutte le cose che non era in grado di fare prima della perdita di peso. Durante una conversazione con i fan, ha rivelato che sta ancora lavorando per diventare la versione migliore di se stessa dopo aver parlato delle sue sofferenze durante Vite al Limite. La star del reality ha pubblicato una sua foto su Instagram a marzo 2019 e in seguito ha rivelato che i fan non avrebbero visto nessuna foto più recente fino a quando non fosse stata lei. La sua tendenza a mangiare troppo è iniziata quando era una ragazzina. Poi dopo anni trascorsi in una relazione tumultuosa, la dipendenza da cibo di Tamy è diventata più intensa. Ora fortunatamente sta vivendo la vita al massimo.