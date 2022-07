Angelina Jolie al concerto dei Maneskin con la figlia: svelato il perché

Angelina Jolie era al concerto dei Maneskin al Circo Massimo con sua figlia Sapete perché? Il motivo vi stupirà

Angelina Jolie era presente al concerto dei Maneskin al Circo Massimo, nell’area Vip si intende ma comunque come una normalissima fan. È tutto vero per la band di Coraline che può annoverare tra i fan anche la super diva di Hollywood. Presenti al live per applaudire Damiano, Victoria la bassista, Ethan il batterista e Thomas il chitarrista anche altri personaggi famosi tra cui Gabriele Muccino, Anna Foglietta e Anna Ferzetti. La scaletta del live, a cui ha assistito estasiata la Jolie, ha visto in apertura Zitti e Buoni e in chiusura l’ultimo singolo Supermodel . La gran sorpresa che ha visto gli oltre 70mila presenti in visibilio è stata la presentazione del nuovo singolo che dovrebbe chiamarsi Trastevere. Prima di cantarla Damiano l’ha definita una demo e che hanno scelto di eseguire dal vivo per un evento così importante per la loro carriera.

In tanti si sono chiesti come mai Angelina Jolie fosse presente al concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma. Oltre ad essere fan del gruppo che nell’ultimo anno e mezzo hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo, l’attrice ex moglie di Brad Pitt ha colto l’occasione per vedere Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dal vivo perché già presente a Roma da giorni. Angelina Jolie è infatti nella Capitale perché sta lavorando al suo prossimo film dal titolo Without blood, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. La pellicola vede la presenza tra i protagonisti di Salma Hayek, mentre Angelina Jolie che proprio di recente ha ringraziato lo scrittore Baricco è la regista del film.