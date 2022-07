Da ciao ad addio 2: il sequel del film Netflix si farà?

Da ciao ad addio 2 si farà? Il drama romantico avrà un sequel in streaming su Netflix? Ecco tutto quello che sappiamo per ora.

Da ciao ad addio è la storia di Claire e Aidan, due giovani innamorati che sono pronti a passare alla nuova fase della loro vita, il college. Partiranno, lasciandosi alle spalle tutto e tutti, anche la loro storia. Sono felici ma il futuro deve avere la precedenza. Andranno in università differenti e stringono un accordo: ritrovarsi dopo un anno? Niente affatto, lasciarsi in maniera dolce, celebrando la storia d’amore con una serata magica. Ripercorrono i loro momenti più importanti, in attesa di partire e voltare pagina. Sarà però così facile? Riusciranno a rispettare il patto stretto?

Da ciao ad addio 2

Del finale di Da ciao ad addio abbiamo parlato in un articolo dedicato. Quanto accade nella pellicola su Netflix ha fatto pensare a tutti gli spettatori la stessa cosa: ci sarà un sequel? Il film è l’adattamento del romanzo di Jennifer E. Smith, Hello, Goodbye and Everything In Beetween. Non vi è un altro libro connesso ma ciò non vuol dire che Netflix non possa ordinare un secondo film e realizzare un franchise, magari di appena due titoli.

Non vi è alcun annuncio ufficiale ma un secondo capitolo avrebbe del potenziale. Considerando il finale, si potrebbe mostrare il tentativo dei due di far funzionare una storia d’amore a distanza, in Stati differenti degli USA. Molto dipenderà dal successo del film, che è al quinto posto nella classifica interna di Netflix, ad oggi 7 luglio.