Nick Kyrgios chi è la fidanzata del tennista che è riuscito a far mettere la testa a posto al bad boy del circuito tennistico.

Sta vivendo una sorta di rinascita sportiva Nick Kyrgios, tennista dall’immenso talento, ma anche dal carattere difficile. A Wimbledon ha conquistato la sua prima finale di un grande slam, approfittando anche del ritiro di Rafa Nadal in semifinale, riuscendo a superare il suo migliore risultato che consisteva in un quarto di finale agli Australian Open del 2015. Kyrgios è sempre stato al centro delle polemiche per il suo carattere complicato e per gli estremi della sua vita, accanto a un grande talento, che lo ha portato a battere i Big Three Federer, Nadal e Djokovic al loro primo incontro, ha vissuto tutta una serie di difficoltà che ne hanno compromesso la carriera.

Dalla depressione agli abusi di alcool e droghe, fino agli istinti suicidi e agli atti autolesionisti. Nick Kyrgios è però riuscito a mettersi alle spalle questo periodo, da circa un anno si è ritrovato e ha avuto la forza di raccontare la propria vicenda, fornendo anche supporto a chi si trova nella sua situazione. Ad aiutarlo è stata anche la sua fidanzata, Costeen Hatzi, che è riuscita a rimettere la vita e la carriera di Kyrgios sui giusti binari.

Kyrgios chi è la fidanzata Costeen Hatzi

Costeen Hatzi è una giovane blogger. Ha 21 anni ed è originaria di Sidney, australiana come il suo fidanzato quindi. I due pare che abbiano cominciato a frequentarsi dal novembre scorso, anche se non è noto come si siano conosciuti precisamente. Costeen è una blogger e influencer, sul suo profilo Instagram vanta 100.000 followers e ha una propria attività che si occupa di arredamento domestico: Casa Amor Interiors.

Costeen Hatzi è molto legata al suo fidanzato, segue sempre Kyrgios nei suoi incontri, supportandolo dal suo box. Anche sui social pubblica molte foto con lui ed è evidente come abbiamo dato il contributo necessario al finalista di Wimbledon per ritrovare la serenità.

Chiara Passari, l’ex italiana di Kyrgios

In passato, il tennista australiano ha avuto anche una storia con una ragazza di origini italiane: Chiara Passari. Scenario molto diverso rispetto al rapporto con Hatzi, la serenità al tempo era tutt’altro che evidente e infatti la storia è finita molto male, con l’ex fidanzata che ha accusato Kyrgios di aggressione. Al momento chiaramente non c’è alcuna condanna per il tennista, che avrà l’opportunità di difendersi nel tribunale di Canberra, ma qualora venisse condannato rischierebbe fino a due anni di detenzione.

Chiara Passari è una modella, di lei non si sa molto, sappiamo solo che ha avuto una relazione di circa due anni con Kyrgios, dal 2019 al 2021. Chiara si è fatta vedere spesso al fianco del fidanzato nei vari tornei che ha disputato, ma come detto la storia tra i due è terminata e in modo davvero brutto.