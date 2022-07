Pane al limone con semi di papavero: trama e cast

Pane al limone con semi di papavero è tratto da un romanzo cult di Cristina Campos. Una trama appassionante con un cast ricco di star

Un misterioso panificio ereditato riunisce due sorelle (Elia Galera ed Eva Martín), che devono decidere cosa farne mentre riprendono i contatti perduti. Così inizia Pane al limone con semi di papavero, adattamento del famoso romanzo di Cristina Campos diretto da Benito Zambrano. Un dramma semplice, senza grandi pretese. Il film presenta i desideri e le sofferenze di Marina e Anna, due sorelle molto diverse separate da migliaia di chilometri. A farli incontrare di nuovo è la comparsa di una pasticceria lasciata loro in eredità da una donna che non hanno mai conosciuto. Una trama – che ha venduto più di 300.000 copie come romanzo – in cui ci sono conflitti familiari, un mistero e molte situazioni da scoprire

La storia è ambientata a Valldemossa, una piccola città dell’interno di Maiorca. Le sorelle sono due donne con vite molto diverse. Anna ha lasciato a l’isola dove vivevano ed è ancora sposata con un uomo che non ama più. Marina viaggia per il mondo lavorando come medico per una ONG. Nel tentativo di scoprire i segreti della loro enigmatica eredità, Anna e Marina dovranno affrontare vecchi conflitti familiari e cercare di recuperare gli anni perduti. Il titolo poetico e dolce di Pane al limone con semi di papavero nasconde una storia bella e tragica, rivelatrice e catartica, che parla di perdono e sacrificio. Il tuffo nel passato della famiglia, permette a Anna e Marina di recuperare l’amore perduto l’una per l’altra, imbarcandosi in un’avventura inaspettata che le farà ritrovare anche emotivamente mentre affrontano insieme le amare sfide del viaggio della vita.

Il film Pane al limone con semi di papavero è interpretato quasi esclusivamente da donne. Per questo motivo, quasi tutto il cast è composto da attrici che svolgono un lavoro meticoloso. Elia Galera guida il cast con il personaggio della dottoressa, una donna con un carattere forte, a poco a poco, si lascia trasportare da ciò che sente veramente. L’evoluzione della Galera nella sua interpretazione trascende lo schermo, tanto che il pubblico può vedere le paure e le insicurezze che il suo personaggio vive nel suo aspetto. Oltre a lei, spicca il grande lavoro di Eva Martín, che interpreta Ana. Nonostante la sua apparente felicità, l’opera di Martín rappresenta una donna con molte ferite interne, che finiscono per trasformarla e renderla una persona più forte, nonostante le sue circostanze cambino radicalmente. Spicca una sequenza che sorprenderà gli spettatori e in cui l’attrice dà quasi letteralmente il massimo. L’amore, la maternità, l’unità familiare e le relazioni tossiche sono chiaramente presenti nel film.