Quanto costa un matrimonio al Castello delle cerimonie: tutto sui prezzi e sui confort offerti dalla splendida location del programma di Real Time.

Quanto di voi hanno sempre sognato un matrimonio da favola? Magari guardando Il Castello delle cerimonie su Real Time quella voglia di vivere il giorno delle nozze come se si fosse in una fiaba è aumentato a dismisura. Ebbene, matrimoni come quelli celebrati allo splendido Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, location del celebre programma di Real Time, sono possibili e lo hanno dimostrato per anni prima Antonio Polese e poi sua figlia Imma.

I matrimoni de Il boss delle cerimonie, diventato quindi Il Castello delle cerimonie dopo la morte di Antonio e il subentro al suo posto alla guida dello show di Imma, hanno conquistato migliaia di spettatori, che a loro volta hanno sognato una cerimonia di lusso guardando quei splendidi ricevimenti in televisione. Sposarsi al Castello delle cerimonie è possibile, scopriamo quanto costa.

Quanto costa un matrimonio al Castello delle cerimonie

Il Grand Hotel La Sonrisa si presta alla celebrazione di qualsiasi tipo di cerimonia, dai battesimi ai diciottesimi, ma ovviamente il punto forte sono i matrimoni. Chiaramente, la curiosità che affligge i futuri sposi interessati a pronunciare il fatidico sì nella sontuosa cornice della location di Real Time riguarda il prezzo che può avere una cerimonia del genere. Proviamo dunque a fare luce a riguardo.

Bisogna ovviamente specificare che il prezzo non è standard al Castello delle cerimonie. Come avviene in praticamente tutte le altre location atte ai festeggiamenti, ci sono diversi fattori da considerare e diverse proposte che hanno costi e vantaggi differenti. Stando a quanto si legge sul web, il prezzo base per festeggiare il matrimonio al Castello delle cerimonie è di 80 euro a invitato, poi chiaramente il prezzo può salire a seconda dei confort scelti, arrivando sino a circa 120 euro. Insieme agli organizzatori si possono pattuire i più svariati extra, chiaramente più richieste si fanno e maggiore sarà il prezzo.

Quanto costa una notte al Castello delle cerimonie

Il prezzo dunque secondo le informazioni che si trovano in rete oscilla tra gli 80 e i 120 euro a invitato. Stiamo comunque parlando solo del costo per la cerimonia, diverso è il discorso per quanto riguarda le camere. Ci può essere chiaramente uno scenario per cui bisognerà anche fornire agli invitati un posto per dormire, specialmente se magari questi hanno compiuto un lungo viaggio per arrivare al matrimonio: in questo caso, bisogna anche calcolare il prezzo del pernottamento.

Anche qui, i costi del Castello delle cerimonie variano a seconda della stagionalità. Prendendo come riferimento una stagione media, i mesi di aprile o maggio per esempio, il prezzo si aggira intorno ai 100 euro a notte per una camera matrimoniale in dependance e intorno ai 150 euro per una junior suite. Ovviamente i prezzi poi tendono a salire con l’alta stagione, mentre possono essere lievemente più bassi con la bassa stagione.

Dove si trova il Castello delle cerimonie

Una volta letti i prezzi siete davvero interessati all’idea di festeggiare il vostro matrimonio in questa splendida location? Allora è il caso di sapere dove si trova il Castello delle cerimonie. Il nome del castello è, come detto, il Grand Hotel La Sonrisa e si trova a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. L’indirizzo preciso è Via Stabia 500.

Queste sono dunque tutte le informazioni utili per stimare il prezzo di un matrimonio al Castello delle cerimonie. Dal ricevimento all’eventuale pernottamento e chiaramente le spese per arrivare alla location se non si è del luogo. Il costo per poter vivere il proprio matrimonio da favola in una location da sogno come il Castello delle cerimonie.