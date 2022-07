Il mostro dei mari voci italiane: i doppiatori

Il mostro dei mari è un film animato Netflix in streaming dall’8 luglio, che prova a spiegare come sia giusto lottare per in cui si crede.

La visione che tutti hanno del mondo non è necessariamente la nostra o l’unica o quella giusta. Lottare per vivere a proprio modo, liberi, lontani da convinzioni imposte da tempi passati, è uno degli elementi cardine de Il mostro dei mari, film d’animazione in streaming su Netflix dall’8 luglio. Nella sua versione originale vanta Karl Urban nei panni di Jacob Holland. Il celebre attore di The Boys (tra i tantissimi ruoli interpretati) è affiancato da Jared Harris nei panni del Capitano Crow e da Zaris-Angel Hator in quelli della piccola Maisie Brumble. Scopriamo chi sono le voci italiane del film.

Il mostro dei mari trama

Jacob Holland è un leggendario cacciatore di mostri marini. Vive a bordo dell’Inevitabile, guidata dal capitano Crow, terrore dei mari. Al servizio del re e la regina di un regno senza nome, vivono per uccidere le gigantesche creature che popolano le acque, e che si dice un tempo attaccassero la riva, uccidendo in lungo e in largo. In tale prospettiva la vita di un cacciatore, spesso breve, è di fondamentale importanza per la serenità di tutto il popolo.

Ben presto, però, Jacob si ritroverà a fare i conti con la piccola Maisie Brumble. È una discendente di cacciatori, purtroppo orfana, pronta a diventare un membro dell’Inevitabile. Si nasconde a bordo e si ritrova da subito sulle orme della Furia Rossa, il mostro più potente dei mari, che Crow prova a catturare da 30 anni. Le cose però non andranno come previsto, quando la sete di vendetta del capitano raggiungerà livelli estremamente pericolosi. Maisie avrà una decisione da prendere, così come Jacob. Dopo, nulla sarà più come prima.

Il mostro dei mari doppiatori italiani

Netflix ha una storia altalenante in termini di animazione. Vi sono prodotti eccellenti nel suo catalogo, tra quelli prodotti, ma anche molte delusioni. Il mostro dei mari si pone nel mezzo, pur puntando fortemente il muso in direzione dei titoli più convincenti. Non riesce ad avere al 100% la scintilla di Dragon Trainer, esplorando il mondo in cui fa muovere lo spettatore solo in minima parte. Sa però confezionare un’avventura divertente e apprezzabile, che scorre via serena e si lascia guardare da grandi e bambini.

Il cast delle voci italiane de Il mostro dei mari è molto ricco. Il protagonista maschile, Jacob Holland, ha come doppiatore Claudio Santamaria. La piccola Maisie Brumble ha invece la voce di Giulietta Rebeggiani. A Jared Harris, per il Capitano Crow, risponde Diego Abatantuono, mentre per Sarah Sharpe c’è Laura Romano. Restando a bordo dell’Inevitabile, Giulia Stabile è la vedetta. A palazzo, infine, il re e la regina sono rispettivamente Ambrogio Colomboe. Laura Boccanera.