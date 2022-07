Massimo Ranieri dopo incidente come sta davvero?

Massimo Ranieri come sta dopo l’incidente che gli è capitato circa due mesi fa a Napoli: il messaggio sui social dell’artista per i fan.

È tornato a farsi sentire massimo Ranieri, con delle belle notizie per i suoi fan. Lo scorso 6 maggio, il cantante di Perdere l’amore è incappato in un brutto incidente durante una sua esibizione a Napoli. C’è stata ovviamente tanta paura all’inizio, ma subito Ranieri ha rassicurato subito i suoi fan sulle sue condizioni, iniziando così il percorso di guarigione che lo ha tenuto lontano dalle scene negli ultimi mesi.

Dopo il grande spavento e le rassicurazioni e questo periodo di assenza, è arrivato un nuovo messaggio sui social dell’artista di Rose rosse, che ha tranquillizzato una volta per tutti i fan e ha annunciato il suo ritorno.

Massimo Ranieri: come sta davvero

Massimo Ranieri ha scelto la via dei canali social per aggiornare tutti sul suo stato di salute. Il cantante di Vent’anni ha annunciato di stare bene e che il recupero dall’infortunio procede alla grande. Ci ha tenuto a ringraziare i fan per il supporto che gli hanno dato in questo periodo di convalescenza e ha annunciato il proprio ritorno dal vivo. Da settembre, infatti, Ranieri tornerà a esibirsi sul palco, mentre sarà possibile vederlo in televisione su Rai 1 per le prossime nove domeniche con le repliche di Sogno o son desto alle 17:20.

Il brutto infortunio è dunque alle spalle. Massimo Ranieri sta bene, sta recuperando dalla fastidiosissima rottura alla costola, che gli impedisce le esibizioni dal vivo limitandone i movimenti. Presto comunque sarà tutto alle spalle e l’artista tornerà sul palco a emozionare i numerosissimo fan pronti a riaccoglierlo a braccia aperte.

Massimo Ranieri incidente cosa è successo

Mentre si esibiva al Teatro Diana nello spettacolo musicale Sogno o son desto, l’artista è caduto dal palco, battendo violentemente la testa. Trasportato dunque di corsa all’Ospedale Cardarelli di Napoli, alla voce di Se bruciasse la città è stato diagnosticato un trauma cranico e la rottura di una costola. I fan si sono molto spaventati, temendo che magari Massimo Ranieri fosse stato colto da qualche malore, ma in realtà l’incidente è stato dovuto solo a un movimento errato del cantante, che è semplicemente inciampato e caduto dal palco. Tanta paura, dunque, esorcizzata immediatamente e ora il cantante sta bene ed è pronto a tornare presto in scena.