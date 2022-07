Totti e Ilary si separano: i motivi nel comunicato uscito alle 21

Il comunicato stampa sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato diramato ufficialmente dall’ANSA. Un breve virgolettato in cui chiede rispetto

Si attendeva per le 19 invece è arrivato poco dopo le 21 il comunicato stampa che ufficializza la separazione Ilary Blasi e Francesco Totti. All’ANSA è Ilary Blasi ad aver lasciato un breve comunicato, poche parole che spiegano che i motivi della rottura sono esclusivamente oggetto di privacy e che non verranno divulgati. “Il mio matrimonio con Francesco è terminato”, inizia così il comunicato che annuncia la rottura tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma che arriva dopo 20 anni tra fidanzamento e matrimonio e tre figli: Christian 17 anni, Chanel 15 anni e Isabel 6 anni.

Nel comunicato ANSA Ilary Blasi ha tenuto a specificare che ciò che è accaduto alla sua famiglia resta un fatto privato e che non seguiranno altre dichiarazioni almeno da parte sua. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi, come è giusto in determinate situazioni così delicate, per sé e per i suoi cari chiede rispetto e invita tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia. Intanto il comunicato che doveva essere congiunto, in realtà al momento, è a firma solo dell’ex Letterina di Passaparola.

DAGOSPIA aveva annunciato in giornata che la coppia avrebbe diramato un comunicato ufficiale alle 19 sulla separazione confermando così le indiscrezioni che si rincorrevano da mesi. Inizialmente la coppia aveva smentito ogni ipotesi di rottura e di crisi prima con un post Instagram di Francesco Totti e poi con un’intervista a Verissimo di Ilary Blasi. La conduttrice mette così un punto alle indiscrezioni e apre un nuovo capitolo, quello del rispetto e del silenzio sulla sua sfera privata. A distanza di mezz’ora anche Francesco Totti ha pubblicato un comunicato per annunciare la rottura con Ilary Blasi. L’ex giallorosso ha spiegato di aver tentato di superare la crisi per proteggere i propri figli ma che ora capisce che la separazione è l’unica strada percorribile. Per Francesco Totti la priorità sarà quella di continuare a crescere i tre figli insieme a Ilary con stima e rispetto e confida nel rispetto della privacy da parte di tutti per garantire la giusta serenità a Christian, Chanel e Isabel.