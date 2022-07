Un nemico al mio fianco trama e come finisce senza spoiler

Un nemico al mio fianco è un thriller americano del 2009, il cui titolo originale è Unstable. La protagonista è una donna tormentata, convinta d’essere tornata vivere un incubo.

Una storia drammatica in grado di spingere molti spettatori a identificarsi con essa. è quella della protagonista di Un nemico al mio fianco. Il suo nome è Megan Walker e la sua vita è stata segnata da un trauma emotivo che ha lasciato delle profonde cicatrici dentro di lei. Non è mai più stata la stessa dopo quegli eventi e ora ha la netta sensazione di star tornando a vivere quello stesso incubo. La verità che scoprirà sarà però ben più drammatica.

Un nemico al mio fianco trama

Un nemico al mio fianco, che ha come titolo originale Unstable, è un thriller americano creato per il circuito televisivo Lifetime, ormai famoso anche in Italia. La protagonista è Megan Walker, interpretata Shiri Appleby, che in molti ricorderanno per il ruolo di Liz Parker nella serie TV Rosswell, in onda dal 1999 al 2002.

Il suo personaggio è una donna dal passato drammatico. Ha voglia di ricominciare e lasciarsi alle spalle i drammi vissuti una volta per tutte. Tutto è andato per il verso sbagliato quando si è resa conto d’avere al fianco una persona manipolativa, pronta a tutto pur di controllare al sua vita. Si è liberata di quell’amore tossico, ritrovandosi però in uno stato di assoluta fragilità mentale, che l’ha quasi fatta impazzire.

È riuscita in qualche modo a ricomporre la propria esistenza, trovando un’insperata serenità in una nuova relazione. È felice al fianco di Woody, certa ormai d’aver superato quel periodo e di poter davvero ricominciare a vivere. Lei è una ricca ereditiera. Potrebbe avere tutto ma lotta per ottenere una sanità mentale che da tempo le sfugge. Woody è un impiegato di banca e la loro vita è placida e amorevole.

Ben presto, però, alcuni piccoli eventi inizieranno a farla ricredere. Tutto avviene poco dopo il matrimonio. Megan si sentirà in trappola in una situazione colma di raggiri, inganni e bugie. Prova a spiegare le cose che vede ma tutti pensano a un nuovo crollo psicologico.

Un nemico al mio fianco come finisce

Provando a non fare spoiler, tentiamo di raccontare un po’ come finisce Un nemico al mio fianco. Megan è davvero impazzita? Ha bisogno di nuove cure psichiatriche o suo marito la sta manipolando per farle credere di vedere cose che non esistono? La donna non può fidarsi di nessuno, solo di sé, pur mettendo in dubbio la propria sanità. Inizia così a scavare nel passato delle persone a lei vicine. Scoprirà segreti dei suoi cari che le faranno riconsiderare tutto ciò che credeva vero. Ancora una volta, come in passato, il nemico è più vicino che mai. Ora ha però la forza di reagire e combattere. Arriverà fino al punto di non ritorno, svelando il volto crudele e criminoso di un membro della sua famiglia.