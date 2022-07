Vite al limite Bianca Hayes oggi: come è diventata FOTO

Bianca Hayes ha preso parte a Vite al Limite nel 2021, seguendo il percorso del dottor Nowzaradan per cambiare la sua quotidianità.

Bianca Hayes è stata una delle protagoniste della decima stagione di My 600 LB Life, che è il titolo originale del ben noto programma Vite al Limite, stando alla traduzione italiana. Il pubblico si è molto affezionato alla sua storia, soprattutto perché il cambiamento radicale che Bianca desiderava era tanto per sé quanto per i suoi due figli. Una madre in difficoltà, frenata dal proprio peso. Il dottor Now rappresentava la sua ultima spiaggia.

Vite al Limite Bianca Hayes

Nel 2021 Bianca Hayes si è mostrata dinanzi alle telecamere di Vite al Limite per la prima volta. Aveva 32 anni e viveva in Tennessee. Ha provato in vari modi a perdere peso nel corso del tempo, ma non è servito a nulla. Il programma del dottor Now ha però aiutati tantissimi e lei sperava in un miracolo grazie al reality.

Nel corso dell’episodio a lei dedicato, ha raccontato d’aver lottato con l’aumento di peso per tutta la sua vita, o quasi. Il cibo spazzatura l’ha sempre attirata ed è quello che ha trasformato il suo fisico. Una situazione in casa per nulla facile, con la madre alle prese con una dipendenza dall’alcool, che non faceva altro che rimpinzarla di cibo per tenerla buona. Una condizione migliorata dopo il secondo matrimonio della madre, ma la tragedia era dietro l’angolo. I suoi genitori biologici e il patrigno sono infatti morti tutti nell’arco di pochi anni.

Vite al Limite Bianca Hayes oggi

Bianca Hayes ha lottato per riuscire a perdere il peso necessario per ottenere l’autorizzazione per il bypass gastrico. Missione compiuta grazie a un’enorme forza di volontà. Dopo il primo successo in sala operatoria, inizia un nuovo percorso. Incontra un uomo, Romonte Philips, e si innamora. Ha mantenuto un regime alimentare sano ma non sono mancate molte difficoltà. Quando è entrata in clinica per la prima volta pesava 274 kg. Quando le è stato dato il via libera per il bypass gastrico, invece, era arrivata a quota 231 kg. Ha continuato a fare passi in avanti, sottoponendosi a tre check-up con il dottor Now. Le cose sono però peggiorate, con lei che ha iniziato a disertare gli appuntamenti, lamentando attrici in famiglia, soprattutto con suo marito.

Ha subito un secondo intervento di perdita di peso, lasciandosi alle spalle altri 60 kg, circa. Ha continuato a tenersi in forma, seguendo corsi di acquagym, trovando poi lavoro in un negozio di alimentari come imbustatrice.