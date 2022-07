Boo Bitch come finisce la serie Netflix: finale spiegato

La prima stagione di Boo Bitch, serie drama, sentimentale e comedy Netflix si è conclusa dopo 8 episodi. Come finisce?

La storia di Boo Bitch ruota intorno al personaggio di Erika. La giovane decide di dare una svolta alla propria vita, giunta alla fine dell’ultimo anno delle superiori. È pronta a cambiare stile e divertirsi, reinventandosi. Peccato che dopo una notte folle, si risvegli morta. Di fatto vede il proprio cadavere, eppure lei è ancora qui, viva in qualche modo. Un fantasma con dei conti in sospeso e, col tempo, un piano per restare sulla Terra per molto tempo.

Boo Bitch come finisce

Nell’ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Boo Bitch vediamo Erika risvegliarsi nel proprio letto nel giorno del ballo di fine anno. Inizia a ripensare al tempo trascorso con Gia e tutto sembra tornato come prima, d’incanto. Abbraccia i suoi genitori, che ritrovano la figlia che conoscevano. Trova in casa un vecchio DVD, Il sesto senso. Suo padre le dice d’aver indovinato il colpo di scena con largo anticipo. Tutto questo le dà un’illuminazione.

Ripensa a tutte le volte in cui parlava con Gia. Per tutti gli altri doveva sembrare che lei parlasse da sola. Gavin le scrive, dicendole di sapere che Gia è morta. La giovane non potrà ascendere fino a quando non avrà risolto le proprie questioni irrisolte. Erika ritiene che tutto ruoti intorno al ballo di fine anno o al suo fidanzato, Gavin. Questi prova a parlarle ma le sue capacità sono attivate solo dall’alcool. Inizia così a bere, mentre la sua migliore amica le prepara l’abito per il ballo.

Gia appare al ballo di fine anno ed Erika non fa che scusarsi con lei. Il fantasma la perdona e balla con Gavin. Dopo l’annuncio del re e della regina del ballo, Erika sale sul palco per parlare a tutti di Gia. Spiega come la sua migliore amica sia morta e nessuno l’abbia notato. Chiede loro di scegliere lei come regina e non Riley. Il pubblico accetta con entusiasmo e inizia a incitare il suo nome. La giovane è felice e inizia a sparire, trasformandosi in una sfera di luce, ascendendo finalmente. Facciamo un salto di cinque mesi nel futuro e vediamo Erika al college. Acquista una lampada lava che però si accende senza essere in corrente. È Gia che continua a parlarle dall’aldilà.