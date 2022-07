Charlene di Monaco salta ballo della rosa come sta? Alberto al Burlesque

Charlene di Monaco è la grande assente al tradizionale Ballo della Rosa. Come sta la principessa? Alberto intanto al Burlesque…

Charlene di Monaco non era presente stando a Bild ad un’importante serata di gala. Dopo due anni di stop a causa della pandemia dilagante, è tornato a svolgersi uno degli eventi più amati dai reali monegaschi: il Ballo della Rosa. Istituito dalla principessa Grace nel 1954, rappresenta in teoria il primo appuntamento mondano dell’anno, visto che si celebra solitamente a marzo. Questa edizione si è svolta venerdì 8 luglio perché è stata rinviata a causa del Covid, ma presto tornerà a svolgersi come da tradizione a inizio anno.

L’attenzione sull’evento era tanta ovviamente dopo due anni di attesa e il Ballo della Rosa è stato un momento che ha calamitato l’attenzione nel principato. A spiccare però è stata l’assenza di Charlene di Monaco, non presente al fianco di suo marito Alberto, che invece ha preso parte regolarmente alla “Serata Ruggente” organizzata da Louboutin. È stato il principe stesso, però, a fare luce sul motivo dell’assenza della moglie.

Charlene di Monaco assente al Ballo della Rosa: come sta

Intervistato dal Corriere della Sera, Alberto ha rassicurato tutti sulle condizioni di sua moglie. Il reale monegasco ha ammesso che la sua consorte sta meglio e che presto tutto si avvia verso il ritorno alla normalità. I due si preparano a un agosto di relax e vacanze, in cui saranno in compagnia dei gemelli Jacques e Gabriella, i loro figli, e daranno tutto il loro supporto a Charlene.

Da tempo la salute di Charlene di Monaco è al centro del dibattito. La principessa è dovuta restare a lungo fuori dalle scene, alimentando voci e indiscrezioni che hanno anche parlato di un divorzio. In realtà la donna ha avuto dei problemi di salute, verso la fine dello scorso anno Charlene ha avuto un esaurimento fisico e nervoso e in questi mesi si sta lentamente, ma progressivamente, riprendendo, anche se come si è visto col Ballo della Rosa non riesce a presenziare tutti gli eventi mondani ancora.

Charlene di Monaco a casa, Alberto si diverte al Burlesque

Nonostante l’assenza di Charlene, l’edizione 2022 del Ballo della Rosa è stata magnifica, un grande ritorno per uno degli eventi più glamour della mondanità monegasca. Questa edizione è stata curata dal direttore artistico Louboutin, che si è basato sul tema “Serata Ruggente”. Sono stati ricreati gli anni ’20, tra ballerine di burlesque e la presenza di superstar come Dita Von Teese, una delle più famose ballerine di burlesque di tutto il mondo, Janet Hackson.

A fare da padrona di casa ci ha pensato Carolina, che insieme ai suoi figli ha conquistato l’attenzione e l’apprezzamento di tutti gli invitati. Il Ballo della Rosa è tornato in grande stile, in attesa di potersi riposizionare a inizio anno come evento d’apertura della stagione mondana a Montecarlo. Particolarmente apprezzata dal Principe Alberto di Monaco è stata l’esibizione di Burlesque della diva Dita Von Teese di cui è grande fan. Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato delle foto del marito di Charlene scatenato e in grande confidenza con l’attrice molto apprezzata in terra monegasca.