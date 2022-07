Lo sfogo social di Matilde De Angelis sui disturbi di ansia diventano un assist a chi soffre di questa malattia

Non bisogna chiudersi in se stessi, il consiglio social arriva da Matilda De Angelis che con un lungo post su Instagram rivela di soffrire di una malattia spesso presa sotto gamba: i disturbi di ansia. La cantante attualmente in classifica con Litoranea in feat con Elisa ha deciso con una gallery di foto di mostrare ai suoi follower l’importanza del chiedere aiuto, di aprirsi rispetto alle proprie fragilità e di rispettare i momenti d’ombra, di down che nella vita arrivano tanto quanto i periodi felici.

L’attrice soffre d’ansia da tre anni, accusando a causa della malattia per settimane la sensazione di un macigno sul petto che le impediva di respirare normalmente. Matilda De Angelis nel suo post Instagram ha anche sottolineato di aver provato come una sorta di stordimento e di vuoto emotivo come se nulla avesse senso. La protagonista dell’Isola delle Rose aveva paura anche di tornare a casa se cambiava anche un piccolo dettaglio. Uno strazio quello provato dalla De Angelis a causa dell’ansia che le ha procurato anche problemi di acne.



La cantante ha così deciso di sottolineare quanto sia sbagliato pensare di poter controllare tutto, quanto sia da autolesionisti imporsi degli standard di perfezione nel lavoro, fisici e nella vita sentimentale difficili da raggiungere. Guarire dai disturbi d’ansia si può, basta iniziare con un sorriso.

Matilda De Angelis: cosa sono i disturbi d’ansia

I disturbi d’ansia da Matilda De Angelis a Lorenzo Fragola non sono solo problemi che affliggono i Vip. Non vanno presi sotto gamba sono una malattia e in quanto tale va curata con l’aiuto di uno psicologo o psichiatra quando il disturbo è grave. I sintomi sono il dolore al petto, il senso di respiro che manca, disturbi intestinali e perfino svenimenti. Le cause possono essere molteplici dalla predisposizione genetica a fattori esterni che provocano stress.

Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor 2014, ha pubblicato su Tiktok il video di un suo attacco di panico per sensibilizzare sul problema, al non chiudersi in se stessi e ad imparare a chiedere aiuto senza vergognarsi.