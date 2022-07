Pippo Franco con ictus: come sta “gravissimo”

Pippo Franco a 82 anni colpito da un ictus nel cuore della notte. Come sta il celebre attore? Quali sono le sue condizioni?

I fan dell’attore comico non possono che chiedersi come stia Pippo Franco dopo l’ictus che lo ha colpito stanotte. La notizia è stata diffusa online da Alessandro Rosica, che sulla sua pagina Investigatore Social ha dato notizia del ricovero dell’attore. Sono tante le fake news sul suo conto pubblicate nel corso degli ultimi mesi, spesso con titoli che ne annunciavano addirittura la morte. Stavolta è purtroppo tutto vero e attualmente è in lotta per restare in vita.

Pippo Franco ictus: come sta

Come sta Pippo Franco? L’ictus che lo ha colpito questa notte lo ha lasciato in condizioni gravissime. Condotto in ospedale d’urgenza, è ricoverato presso il Gemelli di Roma. Non sono giunte conferme o smentite ufficiali da parte della famiglia, che in questo momento delicato ha ben altro cui pensare che la gestione mediatica. Non si hanno ulteriori notizie sul suo stato di salute. I fan attualmente sono alla ricerca di informazioni tramite i social dei suoi figli, Gabriele e soprattutto Simone Pippo, che si è fatto conoscere in TV grazie alla sua partecipazione a Temptation Island.

Nato a Roma nel 1940, il prossimo 2 settembre Pippo Franco compirà ben 82 anni. Ancora amatissimo, nonostante sia lontano dal mondo dello spettacolo da svariati anni. L’affetto nei suoi confronti non svanirà mai e i tanti messaggi dei fan sui social non sono che la dimostrazione lampante di tutto ciò. Ripetiamo che per il momento non vi sono ulteriori informazioni, quindi ignorate chiunque provi a giocare con la salute di un uomo, proponendo titoli indecenti.

L’attore comico è stato per oltre 20 anni mattatore del Bagaglino. Pochi sanno che ha inciso ben 10 album, tra cui il simbolo Mi scappa la Pipì e ha partecipato a Sanremo 1983 con Chichichi Cococo come ospite . Lo scorso anno Pippo Franco è stato al centro delle polemiche per la presunta falsificazione del Green Pass. Celebri molto film a cui preso parte come Giovannona Coscia Lunga, quel Gran Pezzo dell’Ubalda e Zucchero Miele e Peperoncino. Tra le pellicole impegnate il suo ruolo di Paolo Bellachioma Nell’Anno del Signore.