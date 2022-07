The Boys 3 come finisce: finale spiegato

The Boys 3 è la stagione che tutti i fan della serie aspettavano con ansia. Per la prima volta vediamo Patriota in difficoltà, ma come finisce?

In questa stagione fa la sua comparsa il Temp V, ovvero il siero che dona poteri da super ma per un tempo limitato. Butcher non si fa sfuggire quest’occasione in The Boys 3, ritrovandosi a combattere ad armi pari con tutti i supereroi che incontra lungo la strada. Il suo nome è stato ripulito e nessuno gli dà la caccia. Lavora per il governo, così da poter incastrare legalmente quegli “eroi” che commettono dei crimini. Le cose non vanno per il meglio, dal momento che è costretto a occuparsi di pesci piccoli, mentre Patriota è libero di fare ciò che vuole. Grazie a Maeve scopre però che lì fuori, precisamente in Russia, vi è un’arma in grado di ucciderlo. È la stessa che ha fatto fuori Soldier Boy. La verità però è che questi è ancora vivo e l’arma è proprio lui. Convincerlo a uccidere Patriota sarà parte di un accordo che passa attraverso la sua personale vendetta contro i Payback, la sua ex squadra che lo ha tradito e venduto ai russi.

The Boys 3 come finisce

Nella prima parte dell’ottavo e ultimo episodio di The Boys 3 vediamo Homelander, o Patriota, far visita a suo figlio Ryan. Ha finalmente scoperto la sua posizione e riesce a recuperare il rapporto con lui. La ferita lasciata da Butcher nel ragazzo è profonda. Lui sente la colpa d’aver ucciso sua madre ma il super gli dice di comprenderlo e non reputarlo responsabile. Chi ha poteri come i loro deve accettare che qualcuno possa farsi male, e a volte è proprio chi si ama di più. La barriera crolla e Ryan vola via col padre.

Tutti si preparano allo scontro finale, mentre l’opinione pubblica si divide. Parte è schierata con Starlight, che ha mostrato il vero volto di Homelander in un video ripreso di nascosto. Questi ha di fatto ammesso d’essere un assassino dinanzi a milioni di utenti. Ha poi accusato lei d’essere una trafficante d’esseri umani. La gente si scontra in strada ma le pressioni portano a qualcosa di buono. La Vought deve spostare Maeve per evitare che le autorità la trovino. Lei ne approfitta per scappare ed entrare in azione con il resto dei The Boys, guidati da Latte Materno.

Black Noir ha deciso di tornare da Patriota per fronteggiar una volta per tutte Soldier Boy, responsabile del suo volto sfigurato. Lo ha tormentato e ora vuole ucciderlo. Il capo dei super non sa però cosa fare, visto che l’ex eroe è suo padre. Decide inoltre di uccidere Black Noir, preso da un attacco d’ira, punendolo per non avergli mai rivelato che il suo genitore era vivo. Il gruppo dei The Boys si spacca ancora una volta. Hughie è con Starlight, dopo che Butcher lo ha picchiato e scaricato, così da salvargli la vita, evitando che il Temp V potesse ucciderlo. Anche Maeve è con loro ma poi cambia schieramento. Affianca Butcher e Soldier Boy, ritenendo che la morte di Homelander venga prima di tutto.

The Boys 3 battaglia finale

Alla Vought Tower ha così inizio lo scontro finale. A sorpresa Butcher attacca Soldier Boy, perché questi intende uccidere Ryan. Homelander deve vedersela invece con Maeve. Il resto dei The Boys arriva e, dopo tanto sangue versato, il piano di riaddormentare Soldier Boy fallisce. Questi sta per far esplodere tutto e tutti ma Maeve lo afferra e fa esplodere in volo, subito all’esterno della torre. Diventa così una martire ricordata da tutti con affetto. Il mondo la piange e l’ex super viene messo al sicuro dalla CIA, così come fatto dai russi in passato.

Maeve è però viva. L’esplosione le ha però tolto i poteri. È finalmente una donna comune e potrà vivere in un luogo segreto con la sua Helena. Starlight entra a far parte dei The Boys ufficialmente, che ora hanno un nuovo nemico numero 1 da fermare. Patriota ha infatti ordinato a Deep di uccidere il candidato alla vicepresidenza. Questo porta Victoria Neuman a ricoprire tale carica. Un’infiltrata alla Casa Bianca che dev’essere fermata. La maschera di Homelander è ormai saltata e i suoi sostenitori lo adorano comunque. Il riferimento a Trump è chiarissimo. Lo vediamo presentare a tutti suo figlio Ryan, contro il quale un sostenitore di Starlight lancia una borraccia. Il super non ci pensa su due volte e lo uccide con il laser dagli occhi. La gente resta in silenzio e poi esplode di gioia. Sono tutti con lui e quell’amore fa spuntare un ghigno malevolo sul viso di Ryan.