The Boys 4 si farà? Trama e spoiler

La terza stagione è appena finita ma i fan vogliono già informazioni su The Boys 4. Quando tornerà la serie su Prime Video?

The Boys 4 si farà? Abbiamo già informazioni sulla nuova stagione dell’amata serie di Prime Video? Il prossimo ciclo di episodi sarà l’ultimo? La prima cosa che possiamo dire con certezza è che la terza stagione non è l’ultima. Amazon ha infatti già confermato la quarta. Lo ha fatto con una nota ufficiale pubblicata il 10 giugno 2022. Vernon Sanders, capo degli Amazon Studios a livello globale, ha spiegato il grande apprezzamento per la serie, sottolineando come sia rimasto sorpreso dalla spettacolarità della terza stagione, considerando come The Boys 2 fosse già eccezionale e per questo candidata agli Emmy. Ecco invece le parole del creatore Eric Kripke: “Siamo entusiasti di poter continuare la lotta di Butcher e dei The Boys contro Homelander e i Seven. Allo stesso tempo di poter dire la nostra sul mondo folle in cui viviamo”.

The Boys 4 quando esce

Karl Urban, che nella serie interpreta Butcher, ha svelato ai fan la data ‘ufficiale di The Boys 4. Non quella d’uscita, per la quale è ancora presto, bensì quella dell’inizio delle riprese. Queste partiranno poco dopo il season finale, poco più di un mese dopo. Il cast si ritroverà sul set il 22 agosto 2022. Ciò vuol dire che i nuovi episodi potrebbero fare il loro esordio nell’estate 2023, magari a partire da giugno come accaduto quest’anno.

The Boys 4 trama: anticipazioni

Subito dopo la fine di The Boys 3, Eric Kripe, il creatore dello show, ha annunciato il ritorno di un membro del cast nella quarta stagione. Chi ha visto il season finale sa bene come Homelander abbia ucciso violentemente Black Noir. Lo ha così punito per aver taciuto sull’esistenza di suo padre, Soldier Boy, prigioniero in Russia. L’addio al silenzioso personaggio dovrebbe portare all’abbandono del set da parte di Nathan Mitchell. Lo showrunner ha però pensato a un modo per mantenerlo nella serie e far tornare anche Black Noir.

Intervistato da Entertainment Weekly, Kripke ha spiegato come Mitchell interpreterà un nuovo personaggio, che indosserà il costume di Black Noir in The Boys 4. L’attore sapeva già che ciò sarebbe accaduto prima dell’inizio delle riprese della terza stagione: “Gli ho detto come un personaggio totalmente silenzioso e con una maschera nera possa avere una nuova identità. Non è l’ultima volta che abbiamo visto Black Noir. Solo che il ragazzo che vi era dentro, se n’è andato. Nathan interpreterà un nuovo personaggio molto interessante, posto all’interno della tuta nella quarta stagione”.