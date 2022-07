Totti e Ilary Fabrizio Corona commenta “fuori luogo”

Sul comunicato della Blasi che annuncia la separazione tra Totti e Ilary Fabrizio Corona interviene, commentando il comportamento della showgirl

Non poteva mancare il commento di Fabrizio Corona sul comunicato della fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Corona in passato è stato al centro delle vicende che hanno riguardato Totti e Ilary, dalle indiscrezioni su un presunto flirt tra l’ex capitano della Roma e Flavia Vento poco prima del matrimonio al feroce litigio tra il fotografo e la conduttrice televisiva in diretta al GF Vip del 2018. Ora, Fabrizio Corona su Instagram ha commentato il modo in cui Ilary Blasi ha ufficializzato la separazione , nello specifico esponendo il suo punto di vista sul contenuto del comunicato e attaccando taggandola la showgirl.

Totti e Ilary: il commento di Fabrizio Corona

Corona ha usato le stories di Instagram per commentare il comunicato stampa sulla separazione tra Totti e Ilary a firma della Blasi, reputando “fuori luogo” le dichiarazioni della conduttrice dell’Isola. Secondo l’imprenditore, le parole della ex Letterina sono “egoriferite e accusatrici”. Inoltre ha trovato profondamente incoerente non chiedere alla stampa di speculare sulla vicenda, quando secondo Corona lei stessa ha costruito una carriera sulle speculazioni e sul gossip, diventando famosa in sostanza perché è stata la moglie di Totti.

Il re dei Paparazzi ha poi continuato incitando i media e i siti di gossip a non dare ascolto alle richieste di Ilary e a continuare a fare il loro lavoro. Secondo lui, chi decide di far parte di questo mondo deve accettarne pregi e difetti, come Ilary è diventata un personaggio televisivo grazie al gossip, ora deve anche pagarne lo scotto e affrontare le conseguenze di ciò che succede.

Un commento, dunque, che condanna l’appello alla privacy di Ilary Blasi. Corona non ha risparmiato critiche alla showgirl riguardo la scelta di lei di voler definire speculazione la tempesta mediatica che si sta scatenando dopo la notizia della fine del matrimonio con Totti e ritenendo che la conduttrice non abbia diritto ad alcun trattamento di favore né alla riservatezza. L’imprenditore ha speso parole di conforto per i figli della coppia, Christian 17 anni, Chanel 15 anni e Isabel 7 anni: non c’entrano nulla.

Ilary Blasi Fabrizio Corona: il litigio al Gf Vip 3

Questi commenti sbloccano il ricordo di una vecchia faida, che ha avuto il proprio momento di maggiore intensità nel 2018. Durante la terza edizione del GF Vip, la conduttrice ha avuto un confronto con Corona, che si trovava all’interno della casa, e i due sono tornati sulla vicenda di 13 anni prima, quando il fotografo aveva diffuso lo scoop di Totti e Flavia Vento, insinuando un tradimento da parte dell’ex calciatore proprio a ridosso delle sue nozze.

Ilary in quel caso aveva attaccato pesantemente Corona, accusandolo di giocare con i sentimenti delle persone e di creare false notizie per ottenere soldi e fama. Ora ad anni di distanza il confronto tra i due continua, con Corona che commenta il comunicato della separazione di Ilary: vedremo se la conduttrice risponderà.