Vite al limite Irene Walker oggi: come è diventata FOTO

Come sta Irene Walker oggi? Com’è cambiata la vita di una delle protagoniste di Vite al Limite che ha segnato maggiormente il pubblico?

Sono svariate le storie tristi che si alternano dinanzi alle telecamere di Vite al Limite. Quella di Irene Walker è particolarmente tragica e ha colpito nel profondo gli appassionati del reality show dedicato alla perdita di peso. Riuscire a sottoporsi con successo al programma del dottor Nowzaradan non è facile per nessuno. Farlo con una situazione complessa e delicata come quella di Irene Walker è una vera impresa.

Vite al limite Irene Walker

La storia di Irene Walker è drammatica e costellata di abusi. Non è la prima volta che il dottor Now si ritrova ad ascoltare vicende di questo tipo. Sono spesso i problemi in famiglia a spingere i giovani verso montagne di junk food, in cui viene annegata la sofferenza. Irene ha però deciso di lasciarsi alle spalle le sofferenze, lottando per cambiare vita.

La separazione dei suoi genitori ha lasciato una ferita profonda dentro di lei, nonostante per anni abbia subito gli abusi di suo padre. Tutto questo non ha fatto che spingerla a mangiare junk food. Un modo per fuggire dalla sofferenza provata. Originaria di Houston, in Texas, si è presentata dinanzi alle telecamere a 38 anni, dopo aver raggiunto 270 kg. Un peso tale da impedirle di condurre una vita normale.

Le difficoltà sono però aumentate a dismisura. Il dramma della sua esistenza si è aggravato dopo la morte in appena due anni di suo padre, sua madre, sua sorella e sua zia. Impossibile non subire il colpo di tutto ciò. Ha inoltre fronteggiato grandi difficoltà quotidiane, avendo dato alla luce quattro figli.

Vite al limite Irene Walker oggi

Non tutto è andato per il verso giusto durante il percorso con dottor Now. Partendo da ben 270 kg, doveva perderne almeno 27 per riuscire a ottenere l’autorizzazione per il bypass gastrico. Durante i controlli, però, non era andata oltre i 5 kg persi e in seguito appena sette. Col tempo però le cose sono migliorate, dal momento che dopo circa un anno i kg persi erano ben 30.

Autorizzazione concessa per il bypass gastrico, poi rinviato a causa del Covid-19. Non è molto presente sui social ma sappiamo che continua la sua dieta con successo ed è anche in una relazione che dura da gennaio dello scorso anno.