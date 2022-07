Better Call Saul 6 parte 2 come finisce prima puntata

Il 12 luglio è stata caricata in streaming su Netflix Punti e premi, prima puntata di Better Call Saul 6 parte 2. Ha inizio l’arco finale.

Better Call Saul 6 sta per finire. L’ultima stagione dello spin-off di Breaking Bad con protagonista Bob Odenkirk nei panni di Jimmy McGill, ovvero Saul Goodman, ha raggiunto il suo arco narrativo conclusivo. La prima parte ha avuto fine il 24 maggio con il colpo di scena su Lalo Salamanca. La parte 2 è invece arrivata su Netflix il 12 luglio, un giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti. Il titolo della prima puntata, che in realtà l’ottava se si considera questa stagione come un tutt’uno, è Punti e premi, Point and Shoot nella versione originale. Ecco il finale Spoiler.

Better Call Saul 6 parte 2: come finisce la prima puntata

Nel finale della prima parte abbiamo visto Lalo raggiungere l’appartamento di Jimmy e Kim. I due, terrorizzati, lo hanno visto uccidere a sangue freddo Howard. Salamanca ha un favore da chiedere, anzi pretendere, e non è di poco conto. Vuole che Saul Goodman si sporchi le mani e uccida Gus Fring. Lalo si limiterà a riprendere il tutto con una telecamera, così da consegnare il video a Don Eladio.

Sappiamo bene come l’avvocato sia un abile oratore e riesce così a convincere l’uomo a mandare Kim in missione, così che possa restare lui in ostaggio. La donna lascia l’appartamento ma poco dopo Salamanca la segue, lasciando Jimmy imbavagliato e legato. Arrivata sul posto, viene rapidamente catturata da Mike e dai suoi uomini. Lei racconta tutto ed Ehrmantraut corre in soccorso di Jimmy, sperando di poter uccidere Lalo e farla finita.

Better Call Saul 6 Lalo Salamanca muore?

Salamanca ha però organizzato tutto ciò come un gigantesco diversivo. Fring capisce che intende recarsi presso la lavanderia Brillante, ovvero il suo laboratorio segreto in fase di realizzazione. Tutto fila liscio, per Lalo, che fa fuori la scorta di Gus e lo costringe a mostrargli il sotterraneo. Riprende tutto con la sua telecamera, così da avere prove chiare dinanzi al cartello.

I due hanno un duro confronto e finalmente Fring può sfogare tutto il proprio odio per i Salamanca. Calcia poi una presa di corrente e fa saltare la luce, afferrando la pistola nascosta in precedenza nella gru. Spara senza vedere e riesce a colpire Lalo, che muore con un ghigno sul volto.

Mike arriva e aiuta Fring, che dev’essere medicato. Si occupa poi di insabbiare l’intera vicenda con Jimmy e Kim, che devono accettare il fatto che la memoria di Howard verrà macchiata per sempre. Ehrmantraut inscena infatti un suicidio, portando la sua auto nei pressi dell’oceano. I due cadaveri vengono sotterrati nelle profondità del laboratorio, mentre la coppia dovrà parlare con la polizia e fornire una versione convincente.