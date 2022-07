Gf Vip con i fidanzati di Belen? Iannone interviene duro

GF Vip dopo Antonino Spinalbanese un altro ex fidanzato di Belen Rodriguez tra i papabili concorrenti ma Iannone interviene duro sull’indiscrezione

Continua a crescere l’attesa per i conoscere i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip e forse ci sarà anche un po’ di Belen Rodriguez. Dopo aver assistito a una sesta stagione storica, la più lunga di sempre nella storia del reality show di Canale 5, le aspettative sulla nuova edizione del programma di Alfonso Signorini è ovviamente alle stelle. In attesa di scoprire il quadro completo dei partecipanti alla settima stagione del Gf Vip, aumentano le indiscrezioni e le suggestioni sui vipponi che potremmo vedere dentro la casa.

Sembra che la settima edizione del GF Vip abbia una predilezione particolare per gli ex fidanzati della bella argentina. Tempo fa si è parlato con insistenza della presenza di Antonino Spinalbanese, hair stylist con cui la conduttrice ha avuto la figlia Luna Marì, ma oltre a lui, a causa di un qui pro quo sull’indizio di Alfonso Signorini, sembrava potesse esserci anche un altro ex di Belen: Andrea Iannone.

GF Vip: l’indizio equivocato su Andrea Iannone

L’indizio sulla presenza nella settima edizione del reality di quello che sembrava il motociclista è stato diffuso da Alfonso Signorini stesso, che ha pubblicato tramite le storie la foto di un anello, con il commento “Per il quarto concorrente del GF Vip un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. Al di là del fatto che l’anello nella foto sembra quello che indossa Iannone e che si vede in alcuni scatti su Instagram, la dicitura “una vita a tutto gas” aveva lasciato pochi dubbi sulla professione di questo quarto concorrente.

Gli indizi diffusi da Alfonso Signorini, ammettiamolo, sembravano proprio riportare ad Andrea Iannone. Inoltre, il motociclista già in passato sembrava vicino a entrare nella casa più spiata d’Italia, nell’edizione del 2020. Signorini aveva ammesso che era già pronto il contratto, ma Iannone stava aspettando l’esito del ricorso per rientrare in Moto Gp dopo la squalifica per doping e quindi il suo ingresso è saltato. Ora, però, con due anni di ritardo, non è il arrivato il momento di vedere il motociclista su Canale 5. Perché?

Lo stesso Andrea Iannone è intervento duro su Instagram riguardo alle indiscrezioni che lo voleva o concorrente del Gf Vip 7 “Leggo notizie che non mi riguardano come quelle di una mia partecipazione ad un reality. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse”. Questa la smentita postata anche in lingua inglese. Ricordiamo che il motociclista ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2021 e non sembrava affatto a disagio davanti alle telecamere.

Andrea Iannone: la storia con Belen Rodriguez

Qualora venissero confermate sia la sua presenza che quella di Antonino Spinalbanese, non si può non pensare a Belen Rodriguez guardando la prossima edizione del GF Vip. Il flirt tra la conduttrice televisiva e il pilota risale al 2016, con le prime indiscrezioni rilasciate proprio da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Dopo qualche mese, la stessa Belen ha ufficializzato il rapporto con Iannone, ma la loro storia è poi giunta a conclusione nel 2018.

La rottura è stata avvolta dal mistero, solo dopo qualche tempo Iannone è tornato sulla storia, raccontando quanto l’amore provato per Belen sia stato forte, ma anche che nel periodo in cui sono stati insieme la donna soffriva molto per la fine del suo matrimonio precedente. La loro, comunque, è stata una bella storia d’amore e Belen e Iannone sono rimasti in buoni rapporti.