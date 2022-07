Harrison Ford la moglie Calista Flockhart com’è diventata FOTO

Harrison Ford è felicemente sposato con Calista Flockhart, volto celebre della TV americana. Ecco chi è e com’è cambiata.

Harrison Ford si è sposato per la prima volta nel 1979 con Mary Marquardt, dalla quale ha avuto due figli, Benjamin e Willard. Due nomi non scelti a caso, essendo nome e cognome del protagonista di Apocalypse Now. Nella celebre pellicola di Coppola interpreta una piccola parte, quella del colonnello Lucas. Sul set conobbe però Melissa Mathison, al tempo assistente alla regia, divenuta sua moglie nel 1983. Anche da lei ha avuto due figli: Malcolm e Georgia. La coppia si è separata nel 2004, generando grande clamore perché è stato di fatto uno dei divorzi più costosi di Hollywood. Dal 2002 è legato sentimentalmente all’attrice Calista Flockhart. I due si sono sposati nel 2010. In seguito Ford ha adottato il figlio di lei, Liam.

Calista Flockhart chi è la moglie di Harrison Ford

Gli amanti della TV americana non hanno bisogno che qualcuno spieghi loro chi sia Calista Flockhart. Per tutti gli altri, invece, si tratta di una celebre attrice statunitense nata a Freeport l’11 novembre 1964. Ha studiato recitazione in New Kersey, presso la Rutgers University. Ha poi iniziato a lavorare in teatro, arrivando a Broadway dopo tre anni di sacrifici. Si mette in mostra con The Glass Menagerie, ricevendo differenti candidature. La sua carriera cambia del tutto nel 1997, quando il pubblico la apprezza per la prima volta in Ally McBeal, una serie simbolo degli anni ’90. Ha accumulato una certa esperienza al cinema, recitando in Vado a vivere a New York, Piume di struzzo, Sogno di una notte di mezza estate e Le cose che so di lei, tra gli altri. Sul fronte televisivo, invece, è stata impegnata sul set di Brothers & Sisters dal 2006 al 2011, e poi su quello di Supergirl dal 2015 al 2021.

Harrison Ford e Calista Flockhart: come si sono conosciuti

A raccontare la storia di come Harrison Ford e sua moglie Calista Flockhart si sono conosciuti ci hanno pensato i due diretti interessati. Sul set di Ally McBeal lei ha lavorato anche con James Marsden, impegnato nella parte di Glenn Foy per poco più di 10 episodi. L’attore è diventato un suo ottimo amico e le ha fatto da spalla durante il primo incontro con Harrison Ford. Ha di fatto organizzato un’uscita a tre, preparando l’atmosfera per poi farsi da parte.

Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2002 nel corso della cerimonia dei Golden Globes. Voci vorrebbero del vino versato di proposito sull’interprete di Han Solo per iniziare una conversazione, ma l’attrice racconta la storia diversamente: “Parlavamo già da 20 minuti quando il vino si è rovesciato ed è stato Harrison a farlo”. Il resto è storia.