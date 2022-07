Ilary Blasi la sorella Melory si scaglia contro Alex Nuccetelli su Instagram: cosa ha scatenato la rabbia della sorella di Ilary

Non accenna ovviamente a placarsi il ciclone mediatico che si è scatenato intorno a Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la notizia della loro separazione dopo 20 anni di amore. Tra le persone che sono intervenute sulla vicenda c’è stato anche Alex Nuccetelli, pr e body builder romano, amico della coppia e fautore del loro amore, visto che in passato è stato lui a presentarli.

Nuccetelli si è espresso sulla fine del matrimonio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei famosi dalle colonne del Messaggero. L’uomo ha raccontato che entrambi hanno una nuova relazione e che si sono presi del tempo per annunciare la rottura, dopo che il caso esplose qualche mese fa, sia per sistemare le questioni economiche che per i rispettivi nuovi partner.

Non ha risparmiato dettagli, dunque, Alex Nuccetelli, che ha parlato apertamente anche della nuova relazione di Totti con Noemi Bocchi, conosciuta proprio a una serata organizzata dall’amico. Non tutti però hanno gradito la spontaneità di Nuccetelli, che è stato attaccato su Instagram dalla sorella di Ilary Blasi.

Ilary Blasi: la sorella Melory contro Alex Nuccetelli

“Credo che amici farebbero meglio a stare in silenzio”: così Melory si è esposta sotto a un post che parlava proprio di Alex Nuccetelli, come ha evidenziato Deianira Marzano su Instagram. Un commento molto deciso, in cui traspare con molta chiarezza il fastidio provato dalla sorella di Ilary Blasi per le parole dell’amico di famiglia. In un momento in cui i due hanno chiesto riservatezza, Alex non si è fatto scrupoli a parlare apertamente della situazione e probabilmente ciò ha fatto infuriare Melory.

Non è arrivata ancora alcuna risposta da Alex Nuccetelli, che ha potuto esprimere il proprio punto di vista tramite il Messaggero e ha svelato dettaglio importanti sulla vicenda. Vedremo se nei prossimi giorni tornerà a parlare ancora della separazione dei suoi amici o se risponderà agli attacchi mossi da Melory.

Chi è Melory Blasi

Melory Blasi è la sorella minore di Ilary. Nata nel 1990, ha quindi nove anni in meno dell’ex Letterina. A differenza di sua sorella, Melory è estranea al mondo dello spettacolo: nella vita è un’ortottista e assistente di oftalmologia, è attiva dunque nel campo sanitario, specificamente per ciò che riguarda gli occhi.

Nonostante non sia un personaggio del mondo dello spettacolo, Melory vanta un seguito nutrito su Instagram. Riguardo la sua vita privata, è sposata con Tiziano Panicci e insieme nel 2021 hanno avuto la loro prima figlia Jolie.